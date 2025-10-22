Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, se volvió tendencia en redes sociales luego de ser entrevistado por El Escorpión Dorado. Durante la plática, el exhabitante de “La Casa de los Famosos México” reveló qué es lo que más le enoja en su día a día.

El exconcursante, que se ganó el corazón de los usuarios en redes, compartió detalles de su vida personal y habló sobre lo que hará tras su participación en el reality show.

Abelito confesó que no le gusta que lo carguen y que esa acción le resulta sumamente molesta.

“A mí lo que más me encabro... es que me carguen o que me pongan el brazo aquí como si fuera yo un soporte... me super caga, pero cuando es de que estamos aquí, nos bajamos y: ‘Una foto’, ¡pum! Te levantan”,comentó entre risas durante la entrevista con El Escorpión Dorado.

El influencer explicó que esta situación le ha ocurrido en antros y otros lugares que suele frecuentar, aunque mencionó que lo percibe diferente cuando sucede con amigos.

“Acá cuando yo salía nominado y regresaba, Aldo me cargaba y es otra cosa, dices: ‘es muy diferente’”, añadió.

Sin embargo, también reveló que cuando conoció a Belinda hizo una excepción y permitió que la cantante lo cargara.

Nacido el 27 de septiembre de 1999, Abel Sáenz es influencer y creador de contenido con más de 3 millones de seguidores en Instagram y 7.5 millones en TikTok.

Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas, aunque desde su infancia mostró interés por el mundo del espectáculo.

Además de su faceta como creador digital, Abelito ha participado en proyectos de televisión y cuenta con una carrera musical, apareciendo en videos de artistas como Peso Pluma, Marca Registrada y Gabito Ballesteros.

Tras su salida de “La Casa de los Famosos”, Abelito continúa enfocándose en la música y recientemente sorprendió a sus seguidores al anunciar su primer dueto con Banda Los Recoditos, uno de los grupos más reconocidos de la banda sinaloense.