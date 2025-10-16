El creador de contenido Abel Sáenz ha entrado de golpe y porrazo al mundo de la actuación y el teatro, gracias a que el productor Alejandro Gou lo integró al elenco de "El Tenorio Cómico", así que los términos y hasta las tradiciones de un teatro son desconocidas para el también economista, por lo mismo, cuando a Abelito le desearon por primera vez “mucha mierda”, él pensó que se estaban llevando muy pesado o lo estaban ofendiendo, pero es que nadie le explicó que esa es la manera de desear éxito cuando se va a estrenar una obra, así que cuando le aclararon el asunto no le quedó de otra más que sonreír y agradecer los buenos deseos.

Ricardo Pérez se enfila hacia el cine

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta y con quien ha estado en polémica en las últimas semanas por su crítica a la prensa de espectáculos, se apresta para participar en una película de la mano de Cinépolis. El conductor y su socio Slobotzky están preparando una historia próxima a filmarse, pero que no tiene nada que ver con su programa “La cotorriza”.

Pero las recientes noticias de que ambos podrían estar en problemas por acusaciones de presunto acoso a la influencer Jésica Bustos podrían frenar la producción.

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta.

Sentidos Opuestos busca trabajo en redes

Sorpresa ha causado una publicación que navega por redes sociales en la que Sentidos Opuestos, el dueto pop formado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, ofrecen sus servicios para amenizar eventos o para realizar presentaciones.

El posteo que exalta los más de 30 años de permanencia del concepto musical en el medio artístico ha generado reacciones diversas entre los cibernautas, algunos comentarios a favor, otros en contra.

Sentidos Opuestos ofrece sus servicios musicales en redes sociales.

Incluso hay quienes cuestionan el hecho de que Eugenio Derbez no ajuste lo del gasto semanal y por ello esté buscando ingreso extra con el sueldo que perciba su esposa por presentación de mediana duración, o incluso por concierto.

