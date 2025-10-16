Más Información

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

El creador de contenido Abel Sáenz ha entrado de golpe y porrazo al mundo de la actuación y el teatro, , así que los términos y hasta las tradiciones de un teatro son desconocidas para el también economista, por lo mismo, cuando a Abelito le desearon por primera vez “mucha mierda”, él pensó que se estaban llevando muy pesado o lo estaban ofendiendo, pero es que nadie le explicó que esa es la manera de desear éxito cuando se va a estrenar una obra, así que cuando le aclararon el asunto no le quedó de otra más que sonreír y agradecer los buenos deseos.

Ricardo Pérez se enfila hacia el cine

y con quien ha estado en polémica en las últimas semanas por su crítica a la prensa de espectáculos, se apresta para participar en una película de la mano de Cinépolis. El conductor y su socio Slobotzky están preparando una historia próxima a filmarse, pero que no tiene nada que ver con su programa “La cotorriza”.

Pero las recientes noticias de que ambos podrían estar en problemas por acusaciones de presunto acoso a la influencer Jésica Bustos podrían frenar la producción.

Lee también:

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta.
Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta.

Sentidos Opuestos busca trabajo en redes

Sorpresa ha causado una publicación que navega por redes sociales en la que, el dueto pop formado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, ofrecen sus servicios para amenizar eventos o para realizar presentaciones.

El posteo que exalta los más de 30 años de permanencia del concepto musical en el medio artístico ha generado reacciones diversas entre los cibernautas, algunos comentarios a favor, otros en contra.

Sentidos Opuestos ofrece sus servicios musicales en redes sociales.
Sentidos Opuestos ofrece sus servicios musicales en redes sociales.

Incluso hay quienes cuestionan el hecho de que Eugenio Derbez no ajuste lo del gasto semanal y por ello esté buscando ingreso extra con el sueldo que perciba su esposa por presentación de mediana duración, o incluso por concierto.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’ revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’: revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”. Foto: AP

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora. Foto: Tiktok

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys. Foto: EFE/AFP

Sold out de Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys

Elizabeth Hurley. Foto: AP

Elizabeth Hurley muestra cómo llevar un “sexy” traje de baño animal print a los 60 años