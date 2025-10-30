Luego de permanecer durante más de un año en el centro de detención de Brooklyn, Sean "Diddy" Combs fue trasladado a una prisión federal en la que deberá cumplir su sentencia de más de 50 meses.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el rapero fue reubicado en la cárcel Fort Dix, en Nueva Jersey, la cual es considerada de baja seguridad; y su traslado de realizó la madrugada de este jueves, bajo estrictas medidas.

La elección del centro penitenciario no fue casualidad. Según publicó el medio estadounidense, el equipo legal de Combs pidió específicamente este lugar, por sus programas de rehabilitación (diseñados para reducir condenas) y de visitas familiares.

Fue el pasado 3 de octubre cuando el también productor recibió una sentencia de cuatro años tras las rejas por dos cargos de transporte con fines de prostitución, además deberá pagar una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada.

El hecho de que el recinto tenga una menor seguridad mantiene en alerta a los abogados, y es que, recientemente revelaron que mientras permanecía interno en Brooklyn fue atacado con un cuchillo, lo que llevó a reforzar su custodia.

Cabe resaltar, también, que la Oficina Federal de Prisiones en EU (BOP por sus siglas en inglés) adelantó que el artista podría salir libre en mayo del 2028, aunque no es algo definitivo.

