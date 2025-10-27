Más Información

"Habitar el paisaje", exposición para entrar a la mente creativa de Knut Pani

"Habitar el paisaje", exposición para entrar a la mente creativa de Knut Pani

Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "El monte de las furias"

Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "El monte de las furias"

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre, entre ellos el Museo Nacional de Antropología

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre, entre ellos el Museo Nacional de Antropología

Africa Express clausuró el Festival Internacional Cervantino

Africa Express clausuró el Festival Internacional Cervantino

Concluye el 53 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato; hubo más de 300 mil asistentes

Concluye el 53 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato; hubo más de 300 mil asistentes

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

Mientras agota los recursos legales para recuperar su libertad, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ya estableció la fecha en que el rapero podría abandonar la cárcel.

El productor, que alguna vez fue uno de los nombres más poderosos del hip hop, se convirtió en el centro del escándalo cuando, en septiembre del 2024, fue detenido por delitos relacionados con tráfico sexual y extorsión, entre otros.

El caso concluyó hace unas semanas, con la sentencia de Combs a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para la prostitución.

Lee también

Ahora, de acuerdo con información publicada por la revista People, la Oficina de Prisiones publicó la fecha de liberación de Combs: el 8 de mayo de 2028, es decir, dentro de 30 meses.

Los registros actualizados del sistema penitenciario federal sugieren una reducción en la sentencia por buena conducta, aunque, aclaran, todo está sujeto a cambios y a las decisiones administrativas.

Cabe destacar que el equipo legal del rapero inició el proceso de apelación hace tan solo unos días.

Desde su arresto, Combs permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, aunque podría ser trasladado a otra instalación federal próximamente.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”. Foto: Tomada de TikTok @alejandradelacruz1 / AFP

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) / (Samir Hussein/Pool Photo via AP) / AFP (Photo by Michael loccisano /

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Alessandra Ambrosio. Foto: EFE

Alessandra Ambrosio se une a la tendencia sin pantalón y desata glamour en Nueva York

[Publicidad]