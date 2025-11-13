Más Información

, quien debía cumplir su condena en el Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, hasta el 8 de mayo de 2028, verá su salida reprogramada para el 4 de junio del mismo año.

De acuerdo con Page Six, aunque no se ha especificado la causa del cambio, la decisión llega poco después de que se reportara que el magnate musical violó varias reglas dentro de la prisión.

Medios internacionales informaron que Combs fue sorprendido consumiendo alcohol casero, una mezcla elaborada con azúcar fermentada, refresco Fanta y manzanas, lo que le habría generado problemas con las autoridades penitenciarias.

El representante del rapero insinuó que se trataba de rumores exagerados, y explicó que Combs apenas se encontraba en su primera semana en Fort Dix, tras ser trasladado desde el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

“Pedimos que se le dé el beneficio de la duda y la privacidad necesaria para concentrarse en su crecimiento personal”, señaló el portavoz.

El viernes pasado, además, Combs habría sido sancionado por participar en una llamada telefónica de tres vías no autorizada, realizada antes de su traslado a Nueva Jersey. El artista argumentó que desconocía la prohibición, ya que no había recibido el manual de ingreso y orientación penitenciaria.

Su mánager añadió que la llamada no fue inapropiada, pues estaba protegida por el privilegio abogado-cliente.

Combs se encuentra en prisión desde su arresto en septiembre de 2024, cuando fue acusado de conspiración de crimen organizado, trata sexual mediante fuerza, fraude y coerción, y transporte con fines de prostitución.

Fue declarado culpable de transportar personas con fines de prostitución, entre ellas parejas sentimentales y trabajadores sexuales masculinos, lo que constituye una violación a la Ley Mann, que prohíbe el traslado de personas entre estados con fines sexuales.

La fiscalía había solicitado una condena de 11 años y tres meses, mientras que la defensa pidió una reducción a 14 meses, argumentando que el rapero ya había cumplido tiempo suficiente en la cárcel de Brooklyn desde su detención.

Meses atrás, el jurado lo absolvió de los cargos más graves, entre ellos conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, delitos que podrían haberlo llevado a cadena perpetua.

