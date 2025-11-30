Las reacciones más destacadas de los fans tras el capítulo 4 de Stranger Things 5

La quinta y última temporada de Stranger Things finalmente llegó tras una espera de tres años y el impacto fue inmediato.

Desde su debut en Netflix el 26 de noviembre, la plataforma registró fallas puntuales debido al tráfico masivo, un síntoma ya conocido cuando se trata del estreno de una de sus series más populares. En esta ocasión, la estrategia de lanzamiento se dividirá en tres volúmenes: uno inicial con cuatro episodios, un segundo que llegará en Navidad y un tercero que se estrenará el último día del año con el capítulo final.

Hechicero: el episodio que los fans califican como una obra maestra

Los hermanos Duffer anticiparon que el cuarto episodio se sentiría como un cierre por sí mismo y así lo confirmaron las reacciones del público. Con una duración de 86 minutos, "Hechicero" se convirtió en el punto más comentado de este primer bloque. Youtubers especializados en videorreacciones destacaron su ritmo, su tono cinematográfico y la fuerza de sus escenas finales, las cuales fueron descritas como épicas por buena parte de los seguidores.

El Volumen 1 estuvo compuesto por La misión, La desaparición de Holly, La trampa de Turnbow y Hechicero. Desde su lanzamiento, el enfoque recae en la creciente amenaza de Vecna, quien regresa con un plan más complejo y dirigido ahora a niños de entre 9 y 11 años.

Esta modificación recuerda directamente la desaparición de Will Byers en 1983 y establece un paralelismo que se desarrollará con mayor profundidad en los episodios siguientes. El personaje de Henry, bajo el nombre de Mr. Whatsit, vuelve a aparecer ante Holly Wheeler, lo que amplía la intriga y refuerza su papel en el conflicto principal.

Netflix confirmó que el Volumen 2 llegará el 25 de diciembre con los episodios Electrochoque, La huida de Camazotz y El puente. El Volumen 3 cerrará la historia el 31 de diciembre con The Rightside Up (Este lado), un capítulo que incluso tendrá proyección especial en más de 350 salas de Estados Unidos y Canadá en un estreno nocturno que continuará hasta el 1 de enero.

Expectativas para el Volumen 2: respuestas a los grandes misterios

El entusiasmo generado por "Hechicero" está directamente vinculado con lo que los creadores prometen para la segunda tanda. En entrevistas con el medio estadounidense Deadline, los Duffer adelantaron que los episodios de diciembre revelarán aspectos centrales que la serie ha construido desde su primera temporada. El primero se relaciona con el motivo detrás de la elección de Will en 1983, un misterio que, según explicaron, se vincula directamente con Holly Wheeler en un intento narrativo por cerrar los ciclos iniciados en los capítulos originales.

También se abordará la verdadera naturaleza del Upside Down, cuya explicación llegará al inicio del Volumen 2. La conexión entre Dimension X, el Mind Flayer, Henry Creel y la propia construcción del multiverso será finalmente expuesta, algo que los creadores llevan desarrollando por más de una década.

Además, se profundizará en los poderes de Will, que según Noah Schnapp funcionan de manera distinta a los de Eleven. El actor reconoció que la relación entre su personaje y Vecna le recordó a la dinámica entre Harry Potter y Voldemort, una referencia que revisó para preparar sus escenas.

