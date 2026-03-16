Cuba abre la puerta a inversiones de su diáspora; podrán asociarse con una entidad pública o privada

Más Información

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Plan B, sin Cámara definida: Monreal; dice que Sheinbaum evalúa fechas de elección judicial y revocación

Plan B, sin Cámara definida: Monreal; dice que Sheinbaum evalúa fechas de elección judicial y revocación

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX; bebé de siete meses no estaba vacunada

Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX; bebé de siete meses no estaba vacunada

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Nodal narra el miedo que experimentó durante el fuego cruzado que presenció en Zacatecas: "me tocó tirarme al piso"

Nodal narra el miedo que experimentó durante el fuego cruzado que presenció en Zacatecas: "me tocó tirarme al piso"

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Cuba abre la puerta a inversiones de su diáspora; podrán asociarse con una entidad pública o privada

Cuba abre la puerta a inversiones de su diáspora; podrán asociarse con una entidad pública o privada

Kast inicia construcción de muro en frontera con Perú; “Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal", asegura

Kast inicia construcción de muro en frontera con Perú; “Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal", asegura

. La diáspora cubana podrá invertir y manejar empresas en múltiples sectores de la economía de la isla, incluido el bancario, anunció este lunes el régimen de la isla, que está en conversaciones con Estados Unidos.

" está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes", anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida este lunes.

El funcionario subrayó que los emigrados podrán tener sus propios negocios en la isla, lo que constituye un viejo reclamo de un sector de la diáspora.

Lee también:

El anuncio se produce en momentos en que la economía de Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

De hecho, la isla de 9.6 millones de habitantes sufrió este lunes un apagón generalizado, el sexto registrado en casi un año y medio.

El mandatario critica al gobierno cubano mientras reconoce que existen conversaciones entre ambos países. (16/03/26) Foto: AFP y iStock
El mandatario critica al gobierno cubano mientras reconoce que existen conversaciones entre ambos países. (16/03/26) Foto: AFP y iStock

Este apagón ocurre 12 días después de que dos tercios del país, incluida La Habana, quedaran sin electricidad debido a una avería en la principal termoeléctrica del país y la falta de combustible, según dijo la empresa eléctrica estatal.

La crisis energética forzó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina que afecta gravemente a todos los sectores.

"El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados y, en los últimos años, ha tenido como objetivo específicamente privar a nuestro país del acceso al combustible", añadió el ministro.

En otra entrevista con la televisión cubana, Pérez-Oliva explicó que los emigrados "podrán asociarse con una entidad pública o privada" ya existente en la isla, o crear la propia privada, y que para ello "no existe ninguna limitación".

Entre otros sectores, mencionó los bancos de inversión, la agricultura con la entrega de tierra en usufructo, la producción de energía y de alimentos.

Canales abiertos

"Se han abierto todos los canales que permite la legislación cubana para que los cubanos residentes puedan insertarse de manera plena en el desarrollo económico y social de nuestro país", añadió el ministro.

Subrayó que la apertura no solo se aplicará a "emprendimientos pequeños", sino a "grandes inversiones, especialmente en infraestructuras".

La apertura "sugiere que la medida busca preparar negociaciones con Estados Unidos sobre inversiones estadounidenses en Cuba, más que fomentar la participación económica de emigrados", opinó en X el economista Pedro Monreal.

Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). El peso cubano marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. Foto: EFE
Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). El peso cubano marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. Foto: EFE

En Miami, principal bastión del anticastrismo, algunos emigrados cubanos expresaron su desacuerdo con el anuncio.

"Queremos invertir allá, pero cuando haya cambio económico y cambio político", declaró a la AFP Ramón Fernández, de 60 años.

Hasta hace poco, 80% de la economía cubana se basaba en un sistema de producción planificado y centralizado por empresas estatales, la crisis impulsó al gobierno a abrirse al sector privado.

En 2021 se permitió nuevamente la actividad de pequeñas y medianas empresas privadas. Al cierre de 2025, existían unas 10 mil que representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa.

A inicios de marzo, el gobierno cubano autorizó, por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas.

Lee también:

Hasta entonces, las únicas empresas mixtas existentes eran las constituidas entre el Estado cubano y compañías extranjeras no estadounidenses.

El embargo impide a los empresarios de Estados Unidos hacer negocios en Cuba.

"Hoy la legislación estadounidense no lo permite. Pero las puertas de Cuba están abiertas", declaró Pérez-Oliva., que está en conversaciones con Estados Unidos.

"Un honor, tomar Cuba": Trump

El viernes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos.

Este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que espera "tener el honor de tomar Cuba" durante su segundo mandato.

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", dijo a periodistas Trump en el Despacho Oval. "Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera", añadió.

La administración Trump presiona para que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder, según dijo este lunes The New York Times, que citó a cuatro personas cercanas a esas conversaciones.

Al margen de la salida de Miguel Díaz-Canel, de 65 años y quien llegó al poder en 2018, el actual gobierno comunista se mantendría en su lugar, según el Times.

"Según estas fuentes, los estadounidenses han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos", señaló el diario neoyorquino.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026