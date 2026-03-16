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La jefa de Gobierno, , se sumó al llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer donaciones a la cuenta de una asociación civil y enviar ayuda a , y adelantó que hará una aportación personal.

En conferencia de prensa este lunes, la mandataria capitalina confió en que la Ciudad de México será una ciudad solidaria ante la situación que vive Cuba.

“Acerca del llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, si voy a aportar de manera personal, sí, sí voy a aportar de manera personal y yo creo que muchos, miles de personas en esta ciudad que es tan solidaria ante una situación tan grave que está sufriendo el pueblo cubano, como , sí creo yo que se estará aportando recursos y apoyo para solidarizarnos”, dijo.

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Afirmó que además, como Gobierno de la CDMX se estarán promoviendo acciones, y adelantó en los próximos días se presentarán acciones para promover y acopio para el pueblo de Cuba.

Adicionalmente, Brugada Molina hizo un llamado a levantar el bloqueo económico a Cuba, pues advirtió que no se tendría que estar promoviendo solidaridad si se respetara el derecho internacional.

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