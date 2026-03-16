Al advertir que cada año, alrededor de 600 mujeres mueren por cáncer de mama en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la estrategia “Chichihualli” para la detección oportuna de esta enfermedad.

Como parte de esta estrategia, adelantó que este año se prevé aplicar medio millón de mastografías por toda la capital, y el próximo año aumentará la cantidad de estudios realizados a un millón de mastografías.

“La tasa de mortalidad por cáncer de mama en México es de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres y en la ciudad la mortalidad por cáncer de mama es mayor, es de 21 muertes por cada 100 mil mujeres. Esto es mayor que el promedio nacional y la cantidad de mujeres que mueren al año por cáncer de mama en la ciudad es de alrededor de 600 mujeres”, dijo.

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En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que el nombre de esta estrategia busca reivindicar la palabra “chichihualli” de origen náhuatl, que se refiere al seno de las mujeres, reconociendo su significado cultural y con una relación profunda entre cuerpo, vida y cuidado.

“Al recuperar esta palabra también buscamos resignificar y hablar con dignidad y sin tabúes sobre el cuerpo de la mujer y la salud del cuerpo de la mujer, colocando así esta tarea que tenemos como ciudad el cuidado del cuerpo y la detección temprana como un derecho”, señaló.

Al respecto, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, precisó que se hará uso de 40 mastógrafos con los que cuenta la capital del país —20 móviles y 20 fijos—, además de otros 20 que se adquirirán este año para sumarse a la estrategia.

Explicó que con los cálculos que se tienen, entre el 5 y 10% de los tamizajes que se realizan son casos que requieren de seguimiento o biopsia.

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