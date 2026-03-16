La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que las celebraciones de Semana Santa dejarán una derrama económica de nueve mil 926 millones de pesos en la capital del país.

Esta cifra incluye los mil 669 millones de pesos esperados durante el periodo de Cuaresma, lo que confirma la relevancia de esta temporada para la actividad económica local, particularmente para los sectores vinculados al comercio, servicios y turismo.

Durante este periodo vacacional se prevé que 105 mil unidades económicas se vean beneficiadas por el incremento en la actividad comercial y turística en la ciudad. En estos negocios laboran 703 mil personas, cuya actividad contribuye al dinamismo económico y a la generación de empleo en la capital.

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El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, indicó que los establecimientos con mayor actividad durante estas fechas serán hoteles, tiendas de autoservicio, restaurantes, centros departamentales, locales con venta de artículos religiosos, teatros, cines y distribuidores de pescado y mariscos, giros que tradicionalmente registran un aumento en la demanda durante la temporada.

“Festividades como Semana Santa muestran la capacidad que tienen las empresas de la Ciudad de México para generar actividad económica, empleo y oportunidades. Cuando se fortalece el consumo en negocios formales, se fortalece también el desarrollo de la ciudad y el bienestar de miles de familias que dependen de estas actividades.” señaló.

Coparmex CDMX recomendó a la ciudadanía planificar sus compras y actividades con anticipación, privilegiando el esparcimiento y la convivencia familiar.

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