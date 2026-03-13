El ceviche es uno de los platos más emblemáticos de la cocina costera, reconocido por su frescura y su equilibrio entre la acidez y el picante. Aunque tradicionalmente se elabora con pescado o mariscos, las alternativas vegetales han ganado terreno en las mesas contemporáneas como una opción ligera y diferente.

Durante celebraciones como la Semana Santa, la búsqueda de platillos refrescantes que no incluyan productos de origen animal se vuelve una prioridad para muchos hogares, y en Menú te compartimos una receta que sin duda tienes que probar en casa. ¡Toma nota!

¿Qué ingredientes se necesitan para un ceviche vegano?

Para lograr el perfil de sabor característico de este platillo sin utilizar ingredientes de origen animal, la base principal se compone de elementos vegetales que aportan estructura y frescura. Según la receta de The Vegan Society, los ingredientes necesarios son:

2 latas de palmitos (400 g cada una).

1 cebolla roja pequeña, cortada en rodajas finas.

1 chile rojo, sin semillas y finamente picado.

Un manojo de cilantro fresco, picado.

1 aguacate grande, cortado en cubos.

Foto: Imagen creada con AI.

Para el marinado o "leche de tigre" vegetal, se requiere:

El jugo de 2 limones grandes.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Una pizca de sal marina.

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¿Cómo se prepara el ceviche de palmitos paso a paso?

La elaboración de este platillo es sencilla y no requiere procesos de cocción al fuego, lo que ayuda a preservar la textura de los ingredientes. De acuerdo con las instrucciones de The Vegan Society, el procedimiento es el siguiente:

Preparar la base: Enjuague y escurra los palmitos. Posteriormente, córtelos en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor y colóquelos en un tazón grande. Integrar los vegetales: Añada la cebolla roja, el chile y el cilantro al tazón con los palmitos. Elaborar el aliño: En un recipiente pequeño, mezcle el jugo de limón con el aceite de oliva y la sal. Vierta esta mezcla sobre los ingredientes anteriores y revuelva con cuidado para asegurar que todo quede bien cubierto. Reposo y toque final: Deje marinar la mezcla en el refrigerador durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren. Justo antes de servir, incorpore los cubos de aguacate para evitar que se oxiden o se deshagan.

Foto: Imagen creada con AI.

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¿Con qué se puede acompañar este platillo?

La versatilidad del ceviche vegano permite diversas presentaciones dependiendo de la ocasión. Como sugiere el portal especializado The Vegan Society, una forma tradicional y crujiente de disfrutarlo es acompañarlo con totopos de tortilla o servirlos sobre tostadas.

Esta preparación no solo funciona como un plato fuerte ligero, sino también como una entrada ideal para compartir en reuniones. La combinación de la acidez del limón con la cremosidad del aguacate y la firmeza del palmito ofrece un contraste que satisface el paladar de quienes buscan alternativas vegetales sin sacrificar el estilo clásico del ceviche.

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