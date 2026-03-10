El caldo de camarón es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, especialmente durante los días de Cuaresma y las celebraciones de Semana Santa.

Esta preparación destaca por su profundo aroma y la calidez que aporta a la mesa, convirtiéndose en el refugio predilecto para quienes buscan una opción reconfortante y llena de tradición costera.

Preparar esta receta en casa permite aprovechar las cualidades de este crustáceo, el cual es sumamente apreciado en las cocinas de todo el país, y hoy en Menú te compartimos el paso a paso para hacer caldo de camarón en casa.

¿Qué beneficios nutricionales aporta el caldo de camarón?

El consumo de este platillo no solo es una tradición cultural, sino también una fuente importante de nutrientes necesarios para el organismo. Según información del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el caldo de camarón destaca por las siguientes propiedades:

Proteínas de alto valor: Es una fuente rica en proteínas esenciales para el mantenimiento de los tejidos.

Aporte mineral: Contiene minerales como calcio, magnesio y fósforo, los cuales son fundamentales para fortalecer la salud ósea.

Vitaminas y antioxidantes: Aporta vitaminas del complejo B y selenio, un potente antioxidante que ayuda a proteger las células del cuerpo.

Bajo aporte calórico: Al ser una preparación a base de agua, vegetales y crustáceos, resulta en una opción ligera y de fácil digestión.

Esta combinación de ingredientes permite que el caldo sea una excelente alternativa para mantener una dieta equilibrada durante la temporada de Cuaresma, contribuyendo además a la hidratación del cuerpo por su naturaleza líquida.

¿Cuáles son los mejores camarones para un caldo con sabor?

Para obtener un resultado de calidad, es fundamental conocer el producto. Larousse Cocina menciona que en México existen diversos tipos de camarones apreciados por su gran sabor, como el camarón blanco, el café y el azul.

La elección del ejemplar influye directamente en la intensidad del fondo; por ejemplo, el camarón café suele tener un sabor más fuerte que se transfiere de forma ideal al agua de cocción.

Muchas recetas tradicionales sugieren utilizar tanto el cuerpo como las cabezas y cáscaras del crustáceo. Esta técnica permite extraer la mayor cantidad de esencia, logrando un caldo con cuerpo y un color rojizo característico que distingue a las versiones más auténticas de la cocina mexicana.

¿Cómo se prepara el caldo de camarón paso a paso?

Para lograr un caldo equilibrado y con el sazón adecuado, se recomienda seguir un proceso que resalte los ingredientes base. De acuerdo con la receta de México en mi Cocina para hacer caldo de camarón, estos son los elementos y pasos necesarios para su elaboración:

Ingredientes

Para el caldo de camarón:

300 gramos aprox. de las cáscaras de los camarones frescos (solo las cáscaras)

¼ de una cebolla blanca de tamaño mediano

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

5 tazas de agua

Para la sopa:

500 gramos tomate

¼ de una cebolla blanca de tamaño mediano

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1¼ de taza de zanahorias peladas y cortadas en cubitos

1¼ de taza de papas peladas y cortadas en cubitos

1 chile chipotle en lata opcional

4 hojas grandes de epazote

500 gramos camarón crudo sin cáscaras (usa las cáscaras para hacer el caldo)

Sal y pimienta al gusto

Rodajas de limón para servir

Preparación

Coloca las cáscaras de camarón, la cebolla, el ajo, y la hoja de laurel en una olla con las 5 tazas de agua. Enciende el fuego a medio-alto. Una vez que empiece a hervir, reduce la temperatura a fuego lento durante unos 6-8 minutos, retira del fuego, y reserva. Mientras el caldo esté a fuego lento, coloca los tomates, la cebolla, y el ajo en un comal caliente para asarlos. Gire de vez en cuando para que tengan un asado uniforme. Este paso durará unos 8 minutos. Retira el ajo rápidamente, ya que toma menos tiempo para asar; si lo dejas demasiado tiempo se quemarán y tendrán un sabor amargo. Una vez que los tomates, la cebolla, y el ajo estén listos, colócalos en la licuadora junto con los chiles chipotle (si lo vas a usar). Licúalos hasta que tengas una mezcla espesa y tersa. Si es necesario, pica los tomates para que evites tener grandes trozos en la salsa, antes de agregarlos a la licuadora. En una olla de tamaño mediano, calienta el aceite a fuego medio, agrega las zanahorias y cocina por un par de minutos. A continuación, agrega las papas y cocina durante 6-7 minutos, revuelve a menudo para evitar que se peguen a la sartén. Vierta la salsa de tomate usando un colador, lleva a ebullición y luego baja el fuego. Cocina a fuego lento durante 10 minutos más. Luego, usando un colador agrega el caldo de camarón, revuelva en el camarón, y cocine a fuego lento suavemente durante 5-7 minutos, dependiendo del tamaño del camarón. El camarón será de un color naranja claro pero aun así se verá firme; no vayas a cocinar demasiado o el camarón tendrá una textura de goma. Agrega el epazote y cocine por 2 minutos más, luego sazone con pimienta molida fresca y sal. Sirve inmediatamente. Puedes servir con tortillas de maíz calientitas y, algunas rodajas de limón.

