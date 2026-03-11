Los chiles rellenos capeados forman parte de los platillos más populares de la cocina mexicana y aunque el ingrediente más utilizado suele ser el chile poblano, esta receta puede elaborarse con distintas variedades de chiles dependiendo de la región del país.

Su sabor ha hecho que este platillo siga presente en la mesa de miles de hogares mexicanos, además es un platillo que se encuentra fácilmente en fondas y restaurantes.

Algunas variantes de chiles rellenos se hacen con chiles jalapeños. Foto: Freepik

¿Cuál es el origen de los chiles rellenos capeados?

De acuerdo con la revista El Poder del Consumidor, el origen de los chiles rellenos se registra en el siglo XVI; como muchos platillos tradicionales de México, su creación es resultado del encuentro entre ingredientes mesoamericanos y productos introducidos por los españoles durante la época de la colonia.

El chile (utilizado desde tiempos prehispánicos por las comunidades indígenas) se combinó con ingredientes como queso, carne o atún, que formaban parte de la alimentación de los europeos.

Con el paso del tiempo, de esta combinación surgió uno de los platillos más conocidos de México: los chiles rellenos que nacieron en el estado de Puebla por el uso del chile poblano para su preparación

Sin embargo, la receta se ha adaptado en diferentes regiones del país por lo que hay muchas variantes de este alimento.

La revista El Poder del Consumidor explica que este platillo se elabora con piezas enteras de chile asadas directamente al fuego; posteriormente, se rellenan con proteínas como queso, carne o atún y se acompañan con un caldillo de jitomate que aporta un sabor extra.

Algunas personas preparan los chiles rellenos con pimiento morrón como alternativa, debido a alergias alimentarias. Foto: Freepik

¿Qué nutrientes aportan los chiles rellenos capeados?

Además de su sabor, los chiles rellenos capeados también aportan nutrientes, ya que el chile poblano, que es la base del platillo, contiene vitaminas, minerales y fibra que benefician al organismo.

Según la revista El Poder del Consumidor, una de sus principales características es su alto contenido de vitamina C, puesto que una sola pieza de chile puede contener más de 200 miligramos de esta vitamina, esta propiedad lo convierte en un alimento que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Otro de los beneficios que aporta el chile poblano son sus propiedades antioxidantes que ayudan a mejorar la absorción del hierro; también contiene fibra que contribuye a regular la glucosa en sangre y el colesterol; y ayuda a la producción de colágeno que favorece la salud de huesos y encías.

La revista El Poder del Consumidor añade que si el chile se rellena con carne molida, atún o queso panela, y se acompaña con frijoles, el contenido de proteína del platillo aumenta; el atún aporta grasas saludables, mientras que el queso proporciona calcio que ayuda a el fortalecimiento de los huesos.

El caldillo de jitomate que suele acompañar este platillo también contiene nutrientes como potasio, vitaminas A, C y E, además de folatos, ácido fólico y fibra; estos compuestos contribuyen al cuidado de la piel, la vista, el cabello y favorecen el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Hay tacos de chiles rellenos. Foto: Pexels

¿Cómo preparar chiles rellenos capeados como Doña Ángela?

Larousse Cocina menciona que el capeado es una técnica utilizada para cubrir un alimento con una mezcla de harina y huevo batido antes de freírlo; esta preparación es la que les da a los chiles rellenos capeados su distintiva textura esponjosa y su color dorado.

Esta forma de preparación es común en varios estados de la República Mexicana, entre ellos Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz y Zacatecas.

A continuación, te mostramos una receta de la cocina casera de doña Ángela, del canal de YouTube De Mi Rancho a Tu Cocina.

Ingredientes

12 chiles anchos secos

5 papas cocidas

¼ de cebolla picada

½ cucharadita de sal

2 cucharadas de manteca de cerdo

100 g de harina de trigo

4 huevos

3 cucharadas de harina

¼ cucharadita de sal

8 jitomates medianos

2 dientes de ajo

⅛ de cebolla

1 taza de agua

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite

Preparación

Calienta una sartén con la manteca y sofría la cebolla picada hasta que esté transparente.

Agrega las papas cocidas y aplástalas hasta formar un puré; añada sal y fría ligeramente hasta que el puré se dore un poco. Retira del fuego y deja enfriar.

Abra los chiles anchos y retira semillas y venas, pásalos rápidamente por el comal para suavizarlos sin que se quemen.

anchos y retira semillas y venas, pásalos rápidamente por el comal para suavizarlos sin que se quemen. Rellena con el puré de papa y enharínalos bien para que se pueda pegar el huevo.

Licua los jitomates, el ajo, la cebolla, la sal y agrega el agua.

Calienta el aceite en una cazuela, vierta el caldillo licuado y deja hervir durante 8 a 10 minutos.

Separa las claras y las yemas de los huevos; bata las claras con la sal hasta que estén a punto de nieve; agrega las yemas y las tres cucharadas de harina y bata suavemente hasta integrar por completo.

Sumerja los chiles en el capeado y fríelos en aceite caliente hasta que estén dorados por todos lados.

en el capeado y fríelos en aceite caliente hasta que estén dorados por todos lados. Retira y escurra el exceso de aceite.

Cuando el caldillo esté hirviendo, agrega los chiles ya cocidos y deja hervir de 3 a 5 minutos para que se integren los sabores.

Apaga el fuego y sirva.

Ahora que conoces cómo hacer los chiles rellenos capeados con la receta de Doña Ángela, podrás sorprender a tu familia y amigos con una comida deliciosa y, sobre todo, nutritiva.

