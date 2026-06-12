Después de que Marcela de Jesús Natalia, activista y desplazada indígena, acudió a la Corte Penal Internacional a denunciar crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay mucha presencia del gobierno en la zona.

En su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se da seguimiento a Chilapa, tras el desplazamiento de familias por la violencia.

“En la montaña Guerrero hay mucha presencia del gobierno, desde el presidente López Obrador. Está el programa Sembrando Vida, de manera muy importante; caminos artesanales que han permitido que comunidades puedan sacar sus productos cuando antes no podían hacerlo, y recientemente cuando se vio el desplazamiento de algunas personas del municipio de Chilapa, llegó el gobierno de México junto con el gobierno del estado para atender a las personas.

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“Y estamos de manera muy importante con presencia y va a aumentar”, dijo al destacar el apoyo social e investigaciones.

Añadió que “hay una presencia muy importante” de la Guardia Nacional y de elementos del Ejército.

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"Denuncio a Los Ardillos y a quienes pactan con ellos, incluida la gobernadora Evelyn Salgado, por la muerte, desaparición y desplazamiento", comunicó recientemente la activista desde La Haya.

Señaló que "el mundo tiene que intervenir", ante la violencia en la región. Advirtió que denunciar en nuestro país "puede costarte la vida".

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"Está rebasada la violencia, están desplazando a comunidades enteras de la montaña baja de Guerrero. Están asesinando, desapareciendo a mucha gente, ya es hora de que alguien nos ayude a que se investigue como crimen de lesa humanidad lo que está sucediendo en Guerrero y en todo México", señaló.

Marcela de Jesús Natalia mencionó que en Guerrero "hay pueblos fantasmas, familias desplazadas, jóvenes obligados a matar o morir, madres buscando a sus desaparecidos y comunidades enteras viviendo bajo amenaza".

"No vengo solo a denunciar. Vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectador de nuestro dolor", expresó al señalar "cómplices políticos" de la violencia.

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Esta denuncia se da después de que el gobierno federal y estatal tomaron el control de Chilapa, ante la violencia de días atrás que dejó familias desplazadas.

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