Marcela de Jesús Natalia, activista y desplazada indígena, acudió a la Corte Penal Internacional a denunciar crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas de la montaña baja de Guerrero.

"Denuncio a Los Ardillos y a quienes pactan con ellos, incluida la gobernadora Evelyn Salgado, por la muerte, desaparición y desplazamiento", comunicó la activista desde La Haya.

Señaló que "el mundo tiene que intervenir", ante la violencia en la región. Advirtió que denunciar en nuestro país "puede costarte la vida".

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Marcela de Jesús Natalia, activista y desplazada indígena, acudió a la Corte Penal Internacional a denunciae a "Los Ardillos" (27/05/2026). Foto: Especial

"Está rebasada la violencia, están desplazando a comunidades enteras de la montaña baja de Guerrero. Están asesinando, desapareciendo a mucha gente, ya es hora de que alguien nos ayude a que se investigue como crimen se lesa humanidad lo que está sucediendo en Guerrero y en todo México", señaló.

Marcela de Jesús Natalia mencionó que en Guerrero "hay pueblos fantasmas, familias desplazadas, jóvenes obligados a matar o morir, madres buscando a sus desaparecidos y comunidades enteras viviendo bajo amenaza".

"No vengo solo a denunciar. Vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectador de nuestro dolor", expresó al señalar "cómplices políticos" de la violencia.

Esta denuncia se da después de que el gobierno federal y estatal tomaron el control de Chilapa, ante la violencia de días atrás que dejó familias desplazadas.

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