Culiacán. - La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para identificar los cuerpos de dos jóvenes que con huellas de tortura y disparos, a los que les colocaron cartulinas con mensajes, fueron abandonados cerca de las gradas del campo de futbol de pasto sintético en la sindicatura de Tepuche.

Deportistas que descubrieron los cuerpos colocados recostados notificaron a la policía municipal, estatal y al ejército, los cuales al llegar resguardaron la escena al verificar que ambos no presentaban signos vitales.

Pese a que la cancha deportiva se ubica en una zona céntrica de la sindicatura de Tepuche, al extremo norte de la capital del estado, no se tienen datos de posibles testigos que hayan presenciado cuando los cuerpos de las dos víctimas del sexo masculino fueron colocados en ese lugar.

Lee también Hallan narcolaboratorio de cocaína a 17 kilómetros de la frontera sur de México; hay siete detenidos

Según los datos que se dieron a conocer, se trata de dos personas jóvenes de complexión delgada, los cuales portaban pantalones de color negro con diseño táctico y playeras de manga larga del mismo color, ninguno portaba identificación.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que recopilaron datos y evidencias en el sitio, no localizaron indicios de casquillos percutidos de armas de fuego, lo que hace presumir que estos fueron torturados y asesinados en un lugar distinto.

Se conoce que los investigadores y peritos cruzan información con datos de personas que han sido reportadas como desaparecidas, a fin de poder establecer las posibles identidades de estas personas.