Dos jóvenes fueron asesinados en las inmediaciones de los campos deportivos de la comunidad Loma de Flores, que el 18 de febrero de 2026 fue escenario de una masacre en la que once personas perdieron la vida.

La tarde del domingo pasado (24 de mayo), hombres armados mataron a tiros a dos vecinos del poblado, ubicado en los límites de Salamanca con el municipio de Irapuato.

Las víctimas murieron por lesiones producidas por impactos de bala en la avenida San Juan, frente a la escuela de la comuna.

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Las víctimas murieron por lesiones producidas por impactos de bala en la avenida San Juan, frente a la escuela de la comuna. | Foto: Archivo / Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL.

Los jóvenes privados de la vida fueron identificados como Javier Guadalupe Razo Castillo y Fernando Guadalupe Castillo Cordero en la página de Facebook del Templo de la Santa Cruz, de Loma de Flores.

“Lamentamos con profundo dolor lo sucedido en las inmediaciones de Loma de Flores, donde a estos dos jovencitos les fue arrebatada la vida. Como comunidad nos unimos en oración por su eterno descanso y pedimos a Dios que mande pronto consuelo a sus familias”.

El templo pidió rezar por la paz de la comunidad y del mundo entero.

Expresó sinceras condolencias para sus padres y familias, en tanto que la Fiscalía General del Estado omitió informar en los temas del día sobre el doble homicidio.

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JACL/cr