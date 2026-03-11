El olor de la barbacoa recién preparada y el sabor del pulque tradicional volverán a reunirse en la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa, un evento que ya lleva 21 ediciones y todavía es esperada por muchas personas.

Durante tres días este encuentro reunirá a personas que preparan desde la barbacoa tradicional hasta nuevas versiones de esta; también habrá pulques para poder bajar esos taquitos.

Además de degustar deliciosas comidas y bebidas, los visitantes podrán disfrutar de música y recorrer el pabellón dedicado a la venta de artesanías, lo que convierte a este evento en una experiencia muy agradable para toda la familia.

A lo largo de sus distintas ediciones, la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa se ha consolidado como una celebración que enaltece, por una parte, a la barbacoa, que es un platillo muy popular en México, y por otro lado a el pulque que es una bebida fermentada, elaborada a partir del maguey, y que ha sido consumido desde tiempos prehispánicos.

El borrego es la proteína más común para hacer barbacoa. Foto: Pexels

Leer también Pará que sirve tomar un shot de jengibre con cúrcuma y limón en ayunas

¿Qué podrás encontrar en la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa?

Para quienes visiten la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa podrán disfrutar de distintos sabores y preparaciones. La barbacoa será el principal atractivo, preparada por conocedores que mantienen técnicas culinarias heredadas por tradición familiar y que forma parte de la gastronomía mexicana.

El pulque también comparte protagonismo con la barbacoa, las personas mayores de edad podrán probar tanto pulque natural como diferentes variedades de curados, los cuales son bebidas que combinan el pulque con frutas u otros ingredientes para crear nuevos sabores con un método completamente artesanal.

La música en vivo será otro de los elementos que formarán parte de la experiencia, ya que durante los tres días de actividades se presentarán diferentes agrupaciones que amenizarán el ambiente.

El método tradicional para preparar barbacoa es un pozo de tierra. Foto: Unsplash

¿Cuándo y dónde será la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa?

La Feria Regional del Pulque y la Barbacoa se realizará en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde se han realizado tradicionalmente las anteriores ediciones de esta fiesta en la Ciudad de México.

El evento comenzará el viernes 13 de marzo y finalizará el domingo 15 de marzo, durante estos tres días, el público podrá acudir en un horario de 9 a. m. a 9 p. m.

La sede de la feria es en Avenida Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca, en la explanada de la alcaldía La Magdalena Contreras.

La entrada para este evento será completamente gratuita, por lo que cualquier persona podrá asistir y disfrutar de esta oferta gastronómica.

Y tú, ¿te animas a ir a comer unos tacos de barbacoa y tomar un pulque? Ve y disfruta de la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa en su edición número 21.

Leer también Cómo hacer aguachile negro con tinta de pulpo para comer en Semana Santa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters