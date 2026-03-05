La Semana Santa es el momento perfecto para disfrutar recetas frescas, con mariscos y mucho sabor. Entre los platillos más representativos del Pacífico mexicano destaca el aguachile, una preparación vibrante que combina acidez, picante y productos del mar.

Si quieres salir del clásico verde y sorprender en casa, en Menú te enseñamos a hacer una versión de aguachile negro ideal para servir con tostadas y compartir.

¿Qué es el aguachile y cuál es su origen?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, el aguachile es un platillo tradicional de Sinaloa que originalmente se preparaba con carne seca, agua, y chiltepín. Con el tiempo evolucionó hasta incorporar camarones frescos marinados en limón, chile, y sal.

El Gobierno de México destaca que este platillo es hoy uno de los más representativos del Pacífico mexicano y que su frescura lo convierte en una opción ideal para temporadas de calor.

Siguiendo esa tradición, esta versión negra mantiene la esencia del aguachile, pero incorpora tinta de pulpo para darle un giro moderno y llamativo.

¿Cómo hacer aguachile negro con tinta de pulpo?

Esta receta retoma la técnica mostrada en el canal Cocina Ráida y Fácil, de “Aguachile negro de camarón y ostión”, donde se utiliza tinta de pulpo o calamar para lograr el color intenso de este aguachile negro.

Ingredientes

500 g de camarones abiertos en mariposa y desvenados

12 ostiones limpios

150 ml de jugo de limón

3 pepinos en rodajas (con piel)

½ cebolla morada en juliana

1 aguacate pequeño

15 chiles de árbol tatemados

5 ml de salsa inglesa

5 ml de jugo tipo sazonador

4 g de tinta de pulpo (o tinta de calamar)

Sal y pimienta negra al gusto

Cilantro fresco

Foto: Imagen creada con AI.

Preparación

Coloca los camarones y ostiones en un bowl y cúbrelos con el jugo de limón. Añade salsa inglesa y jugo sazonador, salpimienta y mezcla. Refrigera durante aproximadamente 5 minutos (según el video, no se recomienda más tiempo para no alterar el sabor del marisco). Retira el líquido de la marinada y licúalo con: Vierte la salsa negra sobre los mariscos, agrega el resto del pepino y la cebolla, mezcla y sirve frío.

¿Por qué es ideal para Semana Santa?

Durante Semana Santa muchas personas optan por evitar carnes rojas, por lo que los mariscos se convierten en protagonistas. El aguachile, además de ser ligero y fresco, resalta el sabor natural del camarón y el ostión sin necesidad de cocción tradicional.

Esta versión con tinta de pulpo aporta un color negro intenso y una textura ligeramente cremosa gracias al aguacate, lo que lo hace perfecto para una comida especial en casa, acompañado de tostadas y bien refrigerado.

Si buscas una receta diferente, vistosa y con raíces mexicanas, este aguachile negro puede convertirse en la estrella de tu mesa.

