La Copa Mundial de la FIFA es considerada el evento más importante del futbol alrededor del mundo y uno de los espectáculos deportivos con mayor audiencia en el planeta. Cada cuatro años, selecciones de distintos continentes se reúnen para disputar el trofeo más codiciado de este deporte, una tradición que ha marcado generaciones de aficionados desde su creación en 1930.

Sin embargo, la historia del certamen tiene una excepción poco conocida. Las ediciones programadas para 1942 y 1946 nunca llegaron a celebrarse, convirtiéndose en los únicos torneos suspendidos desde la creación de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la FIFA, ambas competencias no se disputaron debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que afectó la organización del futbol internacional durante más de una década.

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Inicios del conflicto

El conflicto bélico comenzó en 1939 y rápidamente se extendió por Europa y otras regiones del mundo. A medida que aumentaban los enfrentamientos entre las naciones involucradas, la organización de eventos internacionales se volvió prácticamente imposible debido a la inestabilidad política y la incertidumbre global.

Para entonces, la FIFA ya analizaba la posibilidad de realizar la Copa del Mundo de 1942. No obstante, la guerra alteró cualquier planificación existente y frustró el proceso de selección de una sede. Entre los países que aspiraban a organizar el campeonato figuraban Brasil y Alemania, pero el avance de las hostilidades terminó por descartar cualquier opción.

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Consecuencias del conflicto

La magnitud de la confrontación obligó a numerosos gobiernos a concentrar sus esfuerzos en asuntos militares y de seguridad. Millones de personas fueron movilizadas a los campos de batalla, mientras que los recursos económicos y logísticos se destinaron a sostener la guerra, dejando las actividades deportivas en un segundo plano.

Aunque los combates finalizaron oficialmente en 1945, el panorama internacional seguía siendo complejo. Varias ciudades habían quedado destruidas, las redes de transporte presentaban graves afectaciones y muchas economías intentaban recuperarse tras años de devastación y pérdidas humanas.

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Uno de los episodios más llamativos de aquel periodo estuvo relacionado con el trofeo Jules Rimet. Durante la guerra, el dirigente italiano Ottorino Barassi decidió ocultarlo dentro de una caja de zapatos para evitar que fuera confiscado por las fuerzas nazis, una acción que contribuyó a preservar uno de los símbolos más importantes del futbol mundial.

Tras varios años de espera, la competencia finalmente regresó en 1950, en donde Brasil fue elegido como país anfitrión y asumió la responsabilidad de recibir a las selecciones participantes en un campeonato que representó mucho más que una simple disputa deportiva, porque simbolizaba el retorno de cierta normalidad después de uno de los momentos más difíciles del siglo XX.

Las cancelaciones de 1942 y 1946 evidencian cómo los grandes acontecimientos históricos pueden impactar incluso los eventos deportivos más importantes del mundo. Tras años de incertidumbre, el regreso del Mundial en 1950 se convirtió en un símbolo de reconstrucción, unidad y esperanza para millones de aficionados.

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