El británico David Hockney, considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, murió el jueves por la noche a los 88 años, anunció este viernes su agente.

Calificándolo como "una de las figuras más importantes del arte contemporáneo tanto en el siglo XX como en el XXI", Erica Bolton, responsable de la agencia que lo representaba, informó en un comunicado que "falleció en paz en su casa" el jueves, un mes antes de cumplir 89 años.

Hockney deja una obra gigantesca y vibrante de color, que va desde los paisajes verdes de su Inglaterra natal hasta las piscinas turquesas de California.

Figura del pop art de los años 60, el artista británico destacó por su capacidad de reinventarse constantemente, dominando primero las técnicas académicas antes de apropiarse de las nuevas tecnologías, con obras realizadas en iPad ya con más de 70 años.

El artista David Hockney posa frente a su obra "Las sillas" en una presentación a la prensa de su nueva exposición titulada "Pintura y fotografía" en el centro de Londres, el 14 de mayo de 2015. Foto: LEON NEAL / AFP.

Su excepcional inventiva fue el centro de la mayor exposición dedicada a él, en 2025 en la Fundación Louis Vuitton de París, en la que Hockney se implicó activamente.

"Su carrera, que se extiende a lo largo de siete décadas, y su obra prolífica se caracterizan por un enfoque multimedia de la creación de imágenes, una reflexión intelectual sobre la naturaleza de la representación y de la perspectiva, así como un compromiso constante con la celebración y la representación del mundo que lo rodea", subrayó su agente.

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"Deja atrás a su compañero de larga data, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, a su sobrino nieto Richard, quien le sirvió como asistente de estudio durante sus últimos años, a sus hermanos Philip y John, así como a numerosas sobrinas, sobrinos, sobrinas nietas y sobrinos nietos", añade Erica Bolton en el comunicado.

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