Actualmente, en México existe una crisis de salud pública por el consumo de alcohol, denunciaron representantes de la sociedad civil, por lo que propusieron aumentar los impuestos, restringir la publicidad de bebidas alcohólicas y etiquetarlas para difundir su relación con siete tipos de cáncer (mama, hígado y colon, entre otros).

Explicaron que cada año el consumo de alcohol causa 40 mil muertes y tiene un costo social de 552 mil millones de pesos, y que por el Mundial de Futbol en México, “las estrategias de marketing de la industria alcoholera se intensificará, sin políticas protectoras, por lo que el avance en la reducción del consumo está en riesgo frente a las estrategias agresivas para capturar nuevos segmentos del mercado, especialmente jóvenes y mujeres”.

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol, aseguró que si se aumentara el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas alcohólicas se obtendrían unos 100 mil millones de pesos extras, pero “todavía está lejos de los costos asociados a los daños por alcohol, que están por ahí de los 552 mil millones de pesos”.

Dijo que “desde el año pasado estuvimos impulsando justamente el cambio al IEPS, y éstas son las tasas que sugerimos y que vamos a seguir impulsando: para cerveza estábamos impulsando un cambio a 0.35 centavos por mililitro de alcohol puro, en el caso de los vinos, 0.68, y en el caso de los destilados, 0.61 por mililitro de alcohol. ¿Qué tendría como consecuencia esto? Que, justamente, pudiéramos reducir para 2040, 39% de los casos de muerte por cirrosis hepática y una reducción de 2% en las lesiones por violencia familiar”, detalló.

Robledo afirmó que “el consumo de alcohol constituye una verdadera crisis de salud pública, con consecuencias directas en la mentalidad, los estilos de vida, enfermedad y las dinámicas sociales”.

Explicó que aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas o restringir su publicidad, son medidas respaldadas por evidencia científica y aplicadas con éxito en distintos países.

“Por ejemplo, en Rusia (…) el aumento de los impuestos, de restricciones de la publicidad y el control de la disponibilidad, permitió una reducción significativa del consumo per cápita del alcohol; en pocos años, básicamente bajó 50% el consumo de bebidas alcohólicas aplicando estas medidas”, comentó.

En su turno, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, señaló que los costos sociales por consumo de alcohol (552 mil millones de pesos) son mayores a los registrados por el consumo de tabaco (190 mil millones de pesos).

“Los costos sociales, ahí se consideran costos directos de atención médica y costos indirectos, lo que también representa muchas veces el costo para las familias, como cuidadores de estas personas que tienen algún tipo de adicción, en perspectiva, los casi 190 mil millones de pesos del costo social por tabaco, a los 552 mil millones de pesos de costos sociales anuales por el consumo de bebidas alcohólicas”, manifestó Erick Antonio Ochoa.

Propuso modificar los artículos 217 y 218 de la Ley General de Salud, relativos a las bebidas alcohólicas, para hacer menos accesible su consumo. Incluso, reformar la definición de bebidas alcohólicas en la ley a fin de evitar que el consumo de productos con alcohol sea tan accesible para menores de edad.

“La Ley General de Salud considera que es una bebida alcohólica si supera 2% de grados de alcohol hasta 55% de grados de alcohol, entonces, sí tendríamos que, incluso, revisar porque bajo la actual normatividad hay chocolates que vienen envinados, o sea, vienen con whisky (…) es una manera también de colocar la disponibilidad a niñas, niños y adolescentes, que no tendrían por qué estar experimentando con ningún consumo de alcohol”, expuso el director de Salud Justa MX.

También estimaron que se debe modificar la NOM 142 sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas, que tiene más de 10 años en funcionamiento, y no considera la reglamentación de bebidas sin alcohol, pero con sabor a alcohol.

Ochoa lamentó que la última modificación legislativa relativa al control del consumo de alcohol tenga cerca de 12 años, y que las principales disposiciones en la Ley General de Salud daten de 1984, hace más de 30 años.

“En el caso del control de bebidas alcohólicas, no tenemos ningún avance en políticas en los últimos 12 años, la última modificación que se hizo fue una modificación a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hizo a finales de 2013, y que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Por su parte, la Ley General de Salud, en la que se encuentran las principales disposiciones relativas al control de bebidas alcohólicas, es una legislación de 1984”, mencionó.

Nancy López, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, expuso que se registró un aumento significativo en el consumo de alcohol en mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, ya que el consumo “alguna vez en la vida” se incrementó de 67.3%, en 2016, a 75.4% el año pasado.

“Un incremento de ocho puntos porcentuales en menos de una década. Esto equivale a 31.4 millones de mujeres adultas que han consumido alcohol. Lo que sugiere la necesidad de seguir fortaleciendo acciones para la prevención y el control de su consumo”, manifestó.

Sebastián García Procel, de Fundación Cancer Warriors de México, explicó que cada año se registran 207 mil casos nuevos de cáncer, y la mayoría en etapas avanzadas.

De estos, 31 mil casos son de cáncer de mama, y aseguró que el consumo de alcohol aumenta 30% el riesgo de padecer dicha enfermedad. Dijo que el alcohol es un carcinógeno al nivel del asbesto.

“Al disminuir el consumo de alcohol, disminuirán los casos de cáncer”, afirmó García Procel.