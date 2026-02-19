Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

El cubano Guillermo Beltrán recibió gratis el jueves dos bolsas grandes que contenían un paquete de arroz, otro de frijoles, tres de amaranto y dos de galletas; además, una botella de aceite, dos latas grandes de sardinas y otra de duraznos en conserva. Las etiquetas de los productos decían: .

La familia de este padre soltero con dos hijas fue una de las centenares que recibieron una donación de alimentos proveniente del país latinoamericano en el marco de la colaboración humanitaria anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la imposición por parte de Estados Unidos de un a la isla que cada día se vuelve más asfixiante.

“Significa tremenda alegría (recibir la ayuda) porque la situación nos la ha puesto difícil. Me siento muy agradecido”, dijo a The Associated Press, Beltrán, de 70 años y quien vive junto a sus hijas de 13 y 16 años. “A la presidenta mexicana hay que elevarla hasta el cielo, porque se ha preocupado así, con esa valentía”.

Lee también

Dos embarcaciones de la Armada de México cargadas con alimentos y productos de aseo personal llegaron la semana pasada a La Habana, dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los países que vendieran petróleo a la isla, profundizando una severa crisis económica y energética ya existente en la nación caribeña.

Un hombre sube las escaleras de su edificio con una bolsa de víveres entregada como parte del reciente apoyo humanitario. Foto: AP.
Un hombre sube las escaleras de su edificio con una bolsa de víveres entregada como parte del reciente apoyo humanitario. Foto: AP.

La orden de Trump de aplicar aranceles se produjo luego del ataque a Venezuela del 3 de enero para capturar al entonces presidente , un aliado de la isla y uno de sus principales proveedores de combustible. Los otros son la nación norteamericana y Rusia, en medio de una creciente tensión geopolítica.

“Lo que han hecho (contra la isla) es injusto…lo que han hecho es un abuso. Anoche hasta las qué horas sin corriente, esta mañana otra vez es algo antihumano. En algún momento tendrán que reflexionar", se lamentó Beltrán.

Lee también

Los buques mexicanos traían unas 800 toneladas de productos y aún quedan por embarcar unas 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles en los próximos días, como parte del envío humanitario.

El gobierno cubano dijo que la ayuda servirá para apoyar a las familias vulnerables con niños con bajo peso o ancianos en las provincias de Mayabeque, Artemisa y la capital. La televisión estatal mostró el lunes imágenes de la descarga de estos productos en las llamadas bodegas, los comercios estatales minoristas que proveen a los cubanos de productos básicos, sobre todo a través de la libreta de abastecimiento.

Un vecino recibe un paquete con productos básicos. Foto: AP.
Un vecino recibe un paquete con productos básicos. Foto: AP.

Las bolsas recibidas por Beltrán fueron llevadas directamente a su casa por el encargado de su bodega barrial, ubicada en el municipio Plaza.

Lee también

“La gente está muy agradecida con estas donaciones”, dijo a la AP Roberto Román, el encargado de ese lugar. Tiene a su cargo 1.780 consumidores, distribuidos en 850 familias.

La crisis económica que sufre la isla desde comienzo de la década y un marcado incremento de las sanciones estadounidenses presionando para un cambio del modelo político ya generaban desabastecimiento e intensos apagones que se agudizaron en enero y febrero. El país produce apenas el 40% del combustible que necesita.

Rusia y China, dos fuertes aliados del país caribeño, condenaron las medidas de Estados Unidos, pero por ahora su apoyo solo fue declarativo.

Triciclos y motos eléctricas

Un ciclista cruza una avenida casi vacía al atardecer, en medio de las restricciones de combustible y la baja circulación vehicular. Foto: AP.
Un ciclista cruza una avenida casi vacía al atardecer, en medio de las restricciones de combustible y la baja circulación vehicular. Foto: AP.

Las calles de la ciudad lucían vacías de automóviles el jueves, mientras se veía a vecinos caminando o en motos eléctricas.

El miércoles las autoridades ofrecieron a los dueños de triciclos eléctricos y motos permisos como transportistas urbanos en la capital para ayudar a la movilidad de las personas.

Las jornadas laborales están reducidas, la gasolina para los vehículos se vende solo en dólares y con un límite de 20 litros por usuario.

Lee también

La semana pasada, algunas líneas aéreas cancelaron sus rutas y otras anunciaron que repostarán en terceros países como República Dominicana, luego que las autoridades aeronáuticas informaron que no tenían combustible para aviones. El transporte interprovincial se encuentra afectado y los cines y teatros cancelaron sus funciones.

Sector privado afectado

Un reporte publicado el jueves por la consultora privada Auge que monitorea al empresariado local indicó que la crisis energética podría ser devastadora para el incipiente sector del emprendimiento particular.

“El 96,4% de las pymes privadas (8.904 pequeñas y medianas empresas) enfrentan un impacto que va de severo a catastrófico ante la escasez de combustible”, expresó el informe.

Las afectaciones incluyen tanto la falta de combustible para sus operaciones productivas y comerciales como los apagones prolongados.

Según la consultora, el 81,1% de las pequeñas y medianas empresas —desde talleres textiles a restaurantes— desaparecerán sin combustible porque está en la base de su proceso productivo. El 15,3% —por ejemplo tiendas— sufrirán un impacto severo y apenas 3,6% podrían resistir a largo plazo.

Cifras oficiales indicaron que en 2024 había unas 9.200 pequeñas y medianas empresas, las cuales fueron recién autorizadas mediante una apertura histórica a finales de la década pasada. Es un sector al que Estados Unidos dijo apostar como parte de la desarticulación del modelo socialista cubano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave. Foto: Adobe / Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave

Visa americana/ iStock/Prostock-Studio/CBP

Viajes a Estados Unidos: ¿Qué actividades permite y qué NO permite la visa láser?

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela