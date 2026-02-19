Más Información

Es falso que la fiscal general de Estados Unidos haya declarado que el sistema colapsaría si se procesa a todos los que aparecen citados en los archivos del .

Mensajes en redes sociales como Facebook, Instagram y X aseguran que la funcionaria ha declarado que el sistema llegaría a colapsar si todas las personas que aparecen en los archivos del caso se sentaran ante la justicia del país.

Los mensajes denuncian que prima la impunidad de las élites para evitar que caiga un "sistema podrido". "Dice que la principal razón por la que no se pueden destapar los archivos de Epstein es porque su cuadrilla de amigos degenerados sería descubierta (sic)", señalan algunas entradas.

HECHOS: No es cierto que la funcionaria haya hecho tal afirmación. No existen registros en medios confiables ni en las redes sociales de la titular del cargo, equivalente al de ministro de Justicia en otros Gobiernos.

No hay registros de la declaración

La búsqueda de informaciones relacionadas con la afirmación, tanto en español como en inglés, no ha dado ningún resultado, lo que en primer término permite dudar de la veracidad de la supuesta declaración.

Tampoco en un rastreo en las cuentas oficiales de la funcionaria se han encontrado referencias a las supuestas palabras pronunciadas por la autoridad federal.

Finalmente no hay rastro de las declaraciones ni en la sección de noticias del Departamento de Justicia ni entre las publicaciones institucionales de la entidad que encabeza.

Quien sí se pronunció sobre la posibilidad de abrir nuevas investigaciones tras la publicación de los archivos fue el fiscal general adjunto .

En una entrevista en la televisión estadounidense CNN defendió que no se presentarán nuevos cargos en la investigación de Jeffrey Epstein, pero en ningún momento afirmó que hacerlo colapsaría todo el sistema.

Desclasificación de documentos del caso

La institución publicó el 30 de enero de 2026 la mayor cantidad de documentos relacionados con el pedófilo hasta la fecha. La desclasificación incluía tres millones de páginas y miles de videos e imágenes.

A pesar de que aparecer en los archivos no supone complicidad, su difusión vino acompañada de una oleada de desinformación relacionada con personalidades citadas en documentos, incluida la primera dama de EE.UU., de quien se compartieron imágenes falsas junto al implicado.

Otros mensajes utilizaron documentos descontextualizados para afirmar engañosamente que el empresario tecnológico había planeado la pandemia de la covid 19 cinco años antes de declararse la emergencia mundial.

También la actriz y presentadora fue blanco de desinformaciones. En su caso aseguraban falsamente que los archivos mencionaban que comía carne de niño y era la "caníbal más prolífica" de Hollywood.

Por tanto, no es cierto que la funcionaria haya declarado que procesar a las personas que aparecen en los archivos desclasificados del caso colapsaría el sistema; no hay rastros verificables de esas palabras ni en medios de comunicación ni en sus redes sociales o comunicaciones oficiales.

