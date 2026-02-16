Más Información

¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida

Ramírez Cuéllar reconoce “errores” en reforma judicial; plantea posponer elección judicial hasta 2028

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Ignacio Mier anuncia cierre definitivo de salón de belleza del Senado; precios iban de los 100 hasta los 500 pesos, dice

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

CFE rechaza crisis eléctrica en Península de Yucatán tras rescisión de contrato de CFEnergía; suministro está garantizado, dice

Nueva York.- El presidente estadounidense, , dijo este lunes que no tiene "nada que esconder" respecto al delincuente sexual fallecido y aseguró que fue "exonerado", en contraposición al expresidente Bill Clinton y a "muchos otros demócratas".

"No tengo nada que esconder. He sido exonerado. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein", afirmó el mandatario a la prensa en el avión presidencial al ser preguntado por denuncias de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton de que ella y su marido están siendo arrastrados al caso y el Gobierno Trump esconde algo.

"De hecho, Jeffrey Epstein estaba peleando para que yo no saliera electo con un autor, un vago, por cierto, y he sido totalmente exonerado. Ellos están siendo arrastrados y es su problema", reiteró Trump.

Los Clinton han aceptado testificar ante el Congreso en la investigación sobre Epstein el 26 y 27 de febrero, aunque ninguno ha sido acusado de irregularidades.

Trump aprovechó para atacarlos, señalando que "Clinton y muchos otros demócratas han sido arrastrados" en el escrutinio de los documentos sobre la investigación a Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba en la cárcel un juicio en el que estaba acusado de .

Previamente, Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor, tras lo que fue clasificado como delincuente sexual.

El Departamento de Justicia ha publicado más de tres millones de páginas de documentos, 2 mil videos y 180 mil imágenes relacionados con la investigación sobre Epstein, pero el proceso ha sido criticado por legisladores y víctimas por demoras y fallos de privacidad que llevaron al retiro temporal de miles de archivos.

La publicación se ha hecho en cumplimiento de una ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, vinculado a Trump sobre todo en la década de 1980 y 1990, así como al expresidente Clinton, al expríncipe Andrés de Inglaterra, y otras figuras de las altas esferas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió hace una semana en que Trump rompió su relación con Epstein, pero no aclaró si el republicano conocía sus delitos.

