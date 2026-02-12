Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Así fue el operativo en planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo; reportan enfrentamiento, heridos y detenidos

Así fue el operativo en planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo; reportan enfrentamiento, heridos y detenidos

Se registra un sismo magnitud 4.6 en Guerrero; epicentro al norte de Tlapa

Se registra un sismo magnitud 4.6 en Guerrero; epicentro al norte de Tlapa

La Fiscalía de Brasil abrió una investigación ante los posibles nexos de la red del fallecido pederasta estadounidense en el país, tras recibir una denuncia relacionada con el caso, informaron este jueves fuentes oficiales.

La investigación tramita bajo secreto de sumario debido a la "sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a las víctimas", señaló el Ministerio Público Federal en un comunicado.

La Unidad Nacional de Enfrentamiento del Tráfico Internacional de Personas y del Contrabando de Migrantes (UNTC, por sus siglas en portugués) será la encargada de llevar a cabo las indagaciones.

El organismo, subordinado a la Fiscalía, "monitorea la difusión de los archivos del caso y permanece atenta a los hechos que involucren a ciudadanos brasileños o que se hayan cometido en Brasil".

El Departamento de Justicia estadounidense liberó el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos del caso Epstein, que incluyen correos electrónicos, videos e imágenes, los cuales han puesto en evidencia los contactos del financiero con las élites de varios países.

En el caso de Brasil, la prensa local ha rescatado algunos de esos mensajes en los que Epstein, hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, manifiesta su interés por el país suramericano y algunas de sus figuras.

En varios de ellos, negoció la compra de una agencia de modelos brasileña para "tener acceso a chicas", según reveló el diario O Globo, que señaló que un asociado del pederasta le envió un informe con los nombres de tres firmas de ese tipo y recomendaciones sobre cómo realizar la operación.

Epstein también discutió en otros correos la posibilidad de tramitar la ciudadanía brasileña.

Por otro lado, es público el testimonio de al menos una brasileña que se ha declarado víctima de la vasta red de tráfico sexual de menores de Epstein.

Los documentos también muestran que, en 2009, Epstein transfirió 10 mil libras (unos 13 mil 600 dólares) para un curso de osteopatía al brasileño Reinaldo Avila da Silva, pareja del exministro británico Peter Mandelson, nombrado embajador en Estados Unidos en 2024 y quien también recibió pagos del depredador sexual a cuentas de su entorno.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo saber si ya me dio sarampión? Esta es la prueba que revela si eres inmune. Foto: Especial

¿Cómo saber si ya me dio sarampión? Esta es la prueba que revela si eres inmune

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Puedes aplicar a la visa H‑2B? Estos países tienen luz verde para trabajar en Estados Unidos

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México

George Washington. iStock/ Delpixart

Día de los Presidentes 2026: ¿Cuándo es? ¿Por qué es festivo y qué se celebra realmente?

Walt Disney World Resort.

Disney World sorprende a latinoamericanos con mega descuento para visitar sus 4 parques