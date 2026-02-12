Más Información
La Fiscalía de Brasil abrió una investigación ante los posibles nexos de la red del fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein en el país, tras recibir una denuncia relacionada con el caso, informaron este jueves fuentes oficiales.
La investigación tramita bajo secreto de sumario debido a la "sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a las víctimas", señaló el Ministerio Público Federal en un comunicado.
La Unidad Nacional de Enfrentamiento del Tráfico Internacional de Personas y del Contrabando de Migrantes (UNTC, por sus siglas en portugués) será la encargada de llevar a cabo las indagaciones.
El organismo, subordinado a la Fiscalía, "monitorea la difusión de los archivos del caso y permanece atenta a los hechos que involucren a ciudadanos brasileños o que se hayan cometido en Brasil".
El Departamento de Justicia estadounidense liberó el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos del caso Epstein, que incluyen correos electrónicos, videos e imágenes, los cuales han puesto en evidencia los contactos del financiero con las élites de varios países.
En el caso de Brasil, la prensa local ha rescatado algunos de esos mensajes en los que Epstein, hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, manifiesta su interés por el país suramericano y algunas de sus figuras.
En varios de ellos, negoció la compra de una agencia de modelos brasileña para "tener acceso a chicas", según reveló el diario O Globo, que señaló que un asociado del pederasta le envió un informe con los nombres de tres firmas de ese tipo y recomendaciones sobre cómo realizar la operación.
Epstein también discutió en otros correos la posibilidad de tramitar la ciudadanía brasileña.
Por otro lado, es público el testimonio de al menos una brasileña que se ha declarado víctima de la vasta red de tráfico sexual de menores de Epstein.
Los documentos también muestran que, en 2009, Epstein transfirió 10 mil libras (unos 13 mil 600 dólares) para un curso de osteopatía al brasileño Reinaldo Avila da Silva, pareja del exministro británico Peter Mandelson, nombrado embajador en Estados Unidos en 2024 y quien también recibió pagos del depredador sexual a cuentas de su entorno.
