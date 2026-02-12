Más Información

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Londres. Chris Wormald, secretario de gabinete del , Keir Starmer, anunció su dimisión por "mutuo acuerdo" con Starmer, una dimisión que se suma a otras dos anteriores del círculo inmediato del jefe del gobierno, sacudido por las revelaciones de los documentos del pederasta estadounidense .

Starmer, que nombró a Wormald para el cargo en diciembre de 2024, dijo que le estaba agradecido "por el apoyo que me ha brindado durante el último año".

La Oficina del Gabinete afirmó que la decisión se tomó "de mutuo acuerdo", pero se produce tras meses de informes negativos en los medios de comunicación que sugerían que Downing Street no estaba satisfecho con el desempeño de Wormald.

Las responsabilidades de Wormald quedarán repartidas entre Catherine Little, secretaria permanente de la Oficina del Gabinete; Dame Antonia Romeo, secretaria permanente del Ministerio del Interior, y James Bowler, secretario permanente del Tesoro, durante un periodo provisional, indicó la cadena británica BBC News.

