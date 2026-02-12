Más Información
Londres. Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su dimisión por "mutuo acuerdo" con Starmer, una dimisión que se suma a otras dos anteriores del círculo inmediato del jefe del gobierno, sacudido por las revelaciones de los documentos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.
Starmer, que nombró a Wormald para el cargo en diciembre de 2024, dijo que le estaba agradecido "por el apoyo que me ha brindado durante el último año".
La Oficina del Gabinete afirmó que la decisión se tomó "de mutuo acuerdo", pero se produce tras meses de informes negativos en los medios de comunicación que sugerían que Downing Street no estaba satisfecho con el desempeño de Wormald.
Lee también Francia pide a víctimas del caso Epstein denunciar; revisan vínculos diplomáticos tras nuevas revelaciones
Las responsabilidades de Wormald quedarán repartidas entre Catherine Little, secretaria permanente de la Oficina del Gabinete; Dame Antonia Romeo, secretaria permanente del Ministerio del Interior, y James Bowler, secretario permanente del Tesoro, durante un periodo provisional, indicó la cadena británica BBC News.
Imputan a exprimer ministro de Noruega, Thørbjorn Jagland, por sus contactos con Epstein; allanan su vivienda y propiedades
mcc
