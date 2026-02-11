Más Información

París. El gobierno de Francia animó este miércoles a las mujeres víctimas del convicto a denunciar ante la justicia, tras la supuesta implicación de un diplomático francés, ahora en excedencia.

“Debe descubrirse toda la verdad en este caso atroz y de gran alcance”, manifestó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en la rueda de prensa posterior a la reunión del , al animar “a las mujeres que pudieron haber sido víctimas a buscar justicia”.

Este llamamiento coincide con la denuncia efectuada a la Fiscalía por el ministro de Exteriores, , sobre el diplomático francés Fabrice Aidan, que intercambió decenas de correos con Epstein y su equipo sobre documentos diplomáticos y algunas transferencias financieras mientras trabajaba en Naciones Unidas.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son “extremadamente graves”, por lo que la víspera también abrió una y un procedimiento disciplinario en su contra.

Durante su periodo en la , Aidan fue objeto de una investigación del en 2013 por visitar sitios en línea de .

Paralelamente, la Fiscalía Nacional Financiera investiga al exministro socialista Jack Lang, cuyo nombre aparece citado múltiples veces en los documentos publicados por la Administración estadounidense y en los estatutos de una empresa fundada por su hija y por Epstein en las .

Otra ramificación del caso Epstein en la abrió la víspera una exmodelo sueca que presentó una denuncia por y trata de personas contra Daniel Siad, un reclutador de modelos que trabajó con el financiero estadounidense. Los presuntos hechos se remontan a 1990, cuando ella tenía 20 años.

El nombre de Daniel Siad aparece en dos mil intercambios con Epstein, a menudo lascivos e involucrando a mujeres jóvenes. En uno de ellos, se le describe como “proxeneta” del multimillonario.

