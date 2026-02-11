Más Información
París. El gobierno de Francia animó este miércoles a las mujeres víctimas del pederasta convicto Jeffrey Epstein a denunciar ante la justicia, tras la supuesta implicación de un diplomático francés, ahora en excedencia.
“Debe descubrirse toda la verdad en este caso atroz y de gran alcance”, manifestó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al animar “a las mujeres que pudieron haber sido víctimas a buscar justicia”.
Este llamamiento coincide con la denuncia efectuada a la Fiscalía por el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, sobre el diplomático francés Fabrice Aidan, que intercambió decenas de correos con Epstein y su equipo sobre documentos diplomáticos y algunas transferencias financieras mientras trabajaba en Naciones Unidas.
El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son “extremadamente graves”, por lo que la víspera también abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.
Durante su periodo en la ONU, Aidan fue objeto de una investigación del FBI en 2013 por visitar sitios en línea de pornografía infantil.
Paralelamente, la Fiscalía Nacional Financiera investiga al exministro socialista Jack Lang, cuyo nombre aparece citado múltiples veces en los documentos publicados por la Administración estadounidense y en los estatutos de una empresa fundada por su hija y por Epstein en las Islas Vírgenes.
Otra ramificación del caso Epstein en Francia la abrió la víspera una exmodelo sueca que presentó una denuncia por violación y trata de personas contra Daniel Siad, un reclutador de modelos que trabajó con el financiero estadounidense. Los presuntos hechos se remontan a 1990, cuando ella tenía 20 años.
El nombre de Daniel Siad aparece en dos mil intercambios con Epstein, a menudo lascivos e involucrando a mujeres jóvenes. En uno de ellos, se le describe como “proxeneta” del multimillonario.
