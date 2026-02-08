Nueva York. El FBI examinó minuciosamente los registros bancarios y correos electrónicos de Jeffrey Epstein. Registró sus hogares. Pasó años entrevistando a sus víctimas y examinando sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo.

Sin embargo, aunque los investigadores recopilaron abundantes pruebas de que el magnate abusó sexualmente de menores, encontraron poca evidencia de que liderara una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, según una revisión de los registros internos del Departamento de Justicia realizada por The Associated Press.

Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni involucraban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.

En un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que hizo a entidades vinculadas a figuras influyentes del ámbito académico, las finanzas y la diplomacia global, no se encontró ningún vínculo con actividades delictivas, según otro memorando interno de 2019.

Aunque una de las víctimas de Epstein hizo afirmaciones muy difundidas de que él “la prestó” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo ni encontraron otras víctimas que contaran una historia similar, según los registros.

En un resumen de la investigación enviado en un correo electrónico en julio, los agentes dijeron que “cuatro o cinco” acusadoras de Epstein afirmaron que otros hombres o mujeres habían abusado sexualmente de ellas. Sin embargo, señalaron que “no había suficiente evidencia para acusar federalmente a estos individuos, por lo que los casos fueron remitidos a las fuerzas del orden locales”.

La AP y otras organizaciones de medios siguen revisando millones de páginas de documentos, muchos de los cuales eran confidenciales, divulgados por el Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y es posible que esos registros contengan pruebas que los investigadores hayan pasado por alto por.

Pero los documentos, que incluyen informes policiales, notas de entrevistas del FBI y correos electrónicos de fiscales, proporcionan la imagen más clara hasta la fecha de la investigación, y de la razón por la que las autoridades de Estados Unidos finalmente decidieron cerrarla sin cargos adicionales.

