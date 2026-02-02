Durante 2025, los acuerdos reparatorios entre víctimas e imputados crecieron 185%, reportó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) en el documento Plan de Política Criminal 2026 que entregó ayer al Congreso capitalino.

“El inicio del Modelo de Litigación Integral y el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permitieron suscribir 4 mil 274 acuerdos reparatorios. Esto representó un incremento de 185% respecto al año anterior y la recuperación de más de 700 millones de pesos en favor de las víctimas. En la misma línea, la gestión de bienes asegurados permitió la devolución de 7 mil 165 vehículos y 430 inmuebles”, indica.

Se señala que se puso especial énfasis en delitos culposos sin agravantes y delitos patrimoniales cometidos sin violencia y de baja cuantía y que el sector empresarial manifestó su disposición para suscribir acuerdos reparatorios, siempre que existan condiciones de certeza jurídica, procesos ágiles y seguimiento institucional.

Para 2026, buscan ampliar 190% el número de convenios suscritos en 2025, lo que significa más de 10 mil acuerdos, añade el Plan de Política Criminal.