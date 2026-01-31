Más Información

Una nueva tanda de documentos publicados el viernes, relacionados con la investigación del fallecido agresor sexual , contiene referencias a numerosas figuras públicas de alto perfil.

El presidente Donald Trump, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el multimillonario británico Richard Branson se encuentran entre los mencionados.

AFP resume el contenido de estos archivos sobre ellos. Ninguno está siendo investigado actualmente por este caso.

Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Donald Trump

Los archivos contienen una lista, elaborada por el FBI, de acusaciones de agresión sexual relacionadas con el presidente Donald Trump, muchas de ellas provenientes de llamadas anónimas e informaciones no verificadas.

Las acusaciones, algunas de fuentes indirectas, se presentaron por teléfono o electrónicamente al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI.

El documento sugiere que los investigadores siguieron varias de estas informaciones. Otras se consideraron poco creíbles.

Trump ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

"Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Cabe aclarar que estas afirmaciones carecen de fundamento y son falsas", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, empresario y filántropo. Foto: EFE
Bill Gates, cofundador de Microsoft, empresario y filántropo. Foto: EFE

Bill Gates

En un borrador de correo electrónico incluido en los documentos, Epstein alega que Gates tuvo relaciones extramatrimoniales.

El financiero escribió que su relación con el fundador de Microsoft había abarcado desde "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de sus encuentros sexuales con mujeres rusas, hasta facilitar citas ilícitas con mujeres casadas".

La Fundación Gates emitió un comunicado en medios negando las acusaciones "absolutamente absurdas de un conocido mentiroso".

Richard Branson

Los archivos muestran una relación amistosa con el multimillonario británico, cofundador de Virgin Group.

Branson escribió en un correo electrónico enviado a Epstein el 11 de septiembre de 2013: "Fue un verdadero placer verte ayer. ¡Los chicos de deportes acuáticos no paran de hablar de ello! Me encantaría verte cuando estés por la zona. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!".

Un representante de la compañía de Branson declaró el viernes que "cualquier contacto que Richard y Joan Branson tuvieron con Epstein tuvo lugar en sólo unas pocas ocasiones hace más de doce años, y se limitó a encuentros grupales o de negocios", según informes de los medios estadounidenses.

"Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y apoya el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas", añadió.

Elon Musk

Los archivos contienen numerosos intercambios entre Epstein y Musk.

En noviembre de 2012, Epstein le envió un correo electrónico a Musk preguntándole: "¿Cuántas personas irán contigo en el helicóptero a la isla?".

"Probablemente sólo Talulah y yo. ¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", respondió el empresario multimillonario.

Musk dijo el sábado en X que era "muy consciente de que parte de la correspondencia por correo electrónico con (Epstein) podría malinterpretarse y ser utilizada por detractores" para difamarlo.

"No me importa eso, pero lo que sí me importa es que al menos intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la atroz explotación de niñas menores de edad", escribió.

Fotografías que parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor arrodillado en cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo se han incluido en el último lote de archivos de Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos
Fotografías que parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor arrodillado en cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo se han incluido en el último lote de archivos de Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor invitó a Epstein a visitarlo en el Palacio de Buckingham en septiembre de 2010, durante un viaje del financiero a Londres.

Un intercambio de correos electrónicos muestra que Epstein le escribió: "A qué hora te gustaría que fuera... también necesitaremos... un momento de privacidad".

Andrew respondió: "Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y tendríamos mucha privacidad".

La invitación fue hecha un mes después de que Epstein le propusiera presentarle a una mujer rusa de 26 años, según los documentos.

Andrew dijo que "estaría encantado de verla", aunque no hay indicios de que se haya producido ningún encuentro.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Foto: AP
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Foto: AP

Howard Lutnick

Los correos electrónicos revelan que Epstein y el empresario Lutnick, actual secretario de Comercio de Trump, planearon almorzar en la isla caribeña de Epstein en diciembre de 2012.

"Vamos desde St. Thomas", escribió la esposa de Lutnick a la secretaria de Epstein, preguntando dónde debían anclar.

Steve Tisch

Varios correos electrónicos sugieren que Epstein presentó varias mujeres a Steve Tisch, el productor de 76 años de las películas "Forrest Gump" y "Risky Business" y copropietario del equipo de fútbol americano New York Giants.

En un intercambio con Tisch, Epstein describe a una mujer como "rusa, rara vez dice toda la verdad, pero divertida".

