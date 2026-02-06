Más Información

, actor y director estadounidense, esta acusado formalmente en Nuevo México por abuso sexual infantil.

Este viernes 6 de febrero, el intérprete de "The West Wing" enfrentó cuatro cargos de contacto sexual criminal con un menor, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bernalillo.

El fiscal Samb Bregman explicó a Page Six que Busfield se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. El caso será procesado por la unidad de víctimas especiales del condado y no se divulgará más información por ahora.

Lee también:

Los antecedentes

La acusación se produce menos de un mes después de su arresto, el 13 de enero, por cargos similares relacionados con los supuestos abusos a dos niños actores de la serie de Fox "The Cleaning Lady". Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en 2022, cuando los gemelos tenían siete años.

Durante un interrogatorio, Busfield habría admitido que era “muy probable que hubiera” tenido contacto con los niños. Sin embargo, al entregarse a la policía en su residencia del norte del estado de Nueva York, negó las acusaciones en un video publicado por su abogado, asegurando que todas eran falsas:

"Voy a luchar. Voy a luchar con un gran equipo, y voy a ser exonerado. Lo sé porque todo esto está muy mal y es pura mentira", dijo.

Lee también:

Un juez ordenó su liberación bajo su propia responsabilidad hasta el juicio.

A raíz de las acusaciones, Busfield ha tenido dificultades laborales y fue retirado de algunos proyectos en los que ya estaba confirmado.

Larry Stein, abogado del actor, no comentó los cargos de contacto sexual incluidos en la acusación, pero señaló que el gran jurado no respaldó los cargos de acoso sexual solicitados por los fiscales. En un comunicado, Stein aseguró que la audiencia de detención "exponía debilidades fatales en las pruebas del estado: lagunas que ninguna decisión de acusación puede subsanar".

*Con información de EFE.

Lee también:

