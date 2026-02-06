"¡AYUDA!"

Sam Reimi regresa al suspenso y algo de horror, salpicado de risas, después de 17 años.

Si en 2009 impactó en el cine de género con “Arrástrame al infierno”, donde ojos saltarines y brujas espeluznantes hacían saltar al público de su butaca, para luego relajarse con algún comentario en medio de la desesperación, ahora con “Ayuda” retoma esa fórmula.

A echado mano de Rachel Mc Adams, que en “Vuelo nocturno” demostró que puede manejar personajes que experimentan mucha tensión, así como de Dylan O'Brien, estrella de la saga apocalíptica “Maze runner”, para contar una historia de supervivencia en un isla desierta.

Una empleada y su insoportable jefe logran salir de un accidente aéreo y se ven obligados a trabajar juntos para salir adelante. El problema es que viejos conflictos salen a la superficie, transformándose en un duelo entre ambos por conservar el poder.

“El verdadero villano somos nosotros mismos”, reflexionó Raimi a EL UNIVERSAL.

Y lo ha logrado, porque por ejemplo “Empire” la califica como una cinta de horror social con una comedia mordaz y en algún momento asquerosa, al tiempo que “The Hollywood Reporter” destaca un duelo a muerte entre el personaje femenino y un jabalí, cuyo desarrollo hace que más de uno lance una sonrisa.

“Raimi no parece especialmente preocupado por el comportamiento humano plausible, prefiriendo mantener al público en vilo mientras las motivaciones de los personajes cambian constantemente”, señala por su parte Variety

En el guion están inmiscuidos Damian Shannon y Mark Swift, autores de “Viernes 13” y Fredy vs Jason”. La película costó extraoficialmente más de 30 millones de dólares, lo que la convierte en un filme de bajo presupuesto de acuerdo a los estándares hollywoodenses y están cerca de ser recuperados por los estudios.

"AÚN ES DE NOCHE EN CARACAS"

Durante el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, más de 8 millones de venezolanos huyeron de su país ya fuera por sus ideas políticas o amenazas veladas.

Pero en 2017, hubo decenas de jóvenes que salieron a las calles a protestar y fueron enfrentados por guardias presidenciales y militares, quienes asesinaron a varios de ellos.

Dos años después salió a la venta una novela basada en esos hechos llamada “La hija de la española”, que rápidamente fue acogida a nivel internacional, incluido el productor Stacy Perskie (“Bardo” y “Pedro Páramo”) quien a su vez buscó al actor venezolano Edgar Ramírez (“Furia de titanes” y “Punto de quiebre”) para llevarla al cine.

Se utilizaron calles de la colonia Anzures de la capital mexicana para recrear Caracas y en la convocatoria para extras, arribaron varios jóvenes radicados en el país, algunos de los cuales habían participado en las manifestaciones.

La cinta muestra el colapso de la sociedad venezolana, en una ciudad en donde las protestas son brutalmente reprimidas por las autoridades. Foto: Cinépolis Distribución

La cinta tomó como nombre “Aún es de noche en Caracas”, que toma como base lo sucedido en 2017, pero siguiendo a una chica (interpretada por la colombiana Natalia Reyes) quien al encontrar su departamento ocupado por paramilitares, decide huir y en el camino va tomando decisiones para lograr sobrevivir.

“La historia es de una mujer en un estado de guerra, en una ciudad que no da nada y te quita todo. En una ciudad donde no hay luz, comida, medicina, agua, donde millones han salido a protestar y régimen manda a militares para aplastar eso”, ha explicado Ramírez, quien funge como productor.

La cinta llega después de haber sido proyectada en festivales como los de Venecia y Morelia , donde ha cosechado críticas favorables.

“No hay bandos claros ni alivio moral, la hostilidad es transversal, y la única estrategia posible parece ser aguantar, esconderse e intentar adaptarse”, ha sido la crítica de “The Hollywood Reporter”.

Para “Variety” no es necesario saber lo que ocurrió en la vida real, porque el público puede disfrutar de una montaña de emociones distópica, al ser un thriller trepidante.

