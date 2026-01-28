La detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de EU ha hecho pensar a varios venezolanos, como Edgar Ramírez, que su tierra natal puede ser un país próspero, libre y democrático, pero también ha generado miedo.

El actor de “Furia de titanes” y “Mano de Piedra” dijo esta tarde, en un encuentro con la prensa mexicana, que la detención ocurrida a pasado 3 de enero, le ha generado emociones extremas.

Ramírez, de 48 años, tuvo que abandonar el país hace casi una década justo por sus ideas políticas, contrarias al régimen.

“(La detención) Provocó emociones extremas, que van desde el alivio y la sensación de esperanza que teníamos muchos años sin sentir, hasta un miedo muy profundo y una gran incertidumbre”, comentó.

“Obviamente que hay un alivio que un dictador tan sanguinario, que destruyó las vidas de tantas personas, pueda estar detrás de las rejas, pero al mismo tiempo estamos en un limbo, estamos entrando a un terreno que no sabemos hacia donde se dirige”, añadió.

El internacional venezolano subrayó que en ese proceso es importante la liberación de todos los presos políticos.

“Queremos creer en un futuro mejor”, indicó.

Edgar Ramírez estrena nueva película

Ramírez presentó en México la cinta “Aún es noche en Caracas”, basada en los hechos violentos ocurridos en Venezuela en 2017, donde las fuerzas públicas mataron a al menos 100 personas.

La cinta llegará a salas mexicanas el próximo 5 de febrero. Se trata de su incursión como productor de cine.

“La historia es de una mujer en un estado de guerra, en una ciudad que no da nada y te quita todo. En una ciudad donde no hay luz, comida, medicina, agua, donde millones han salido a protestar y régimen manda a militares para aplastar eso.

“Entonces un grupo armado invade su casa y debe escapar y debe tomar decisiones en contra de su código moral. Es una historia de supervivencia”, detalla el actor.

El thriller basado en la novela “La hija de la española” de Karina Sainz Borgo, es protagonizado por Natalia Reyes, bajo la dirección de Mariana Rondón y Marité Ugas. Se filmó en México contando con la producción de Redrum.

