Más Información

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

¿Y un día "sin raza"?

¿Y un día "sin raza"?

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

El indigenismo. Desmitificando ando

El indigenismo. Desmitificando ando

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

Morelia.- El venezolano , estrella de las hollywoodenses “Furia de titanes” y “Punto de quiebre”, considera que el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de su país, es represor.

“Porque cuando no hay derechos, no puede existir conversación política. O sea, los conflictos en mi país, en los últimos 20 años, no ha podido dirimirse políticamente, porque lo que existe es un régimen represor que ha invadido, cancelado, secuestrado y violado cada uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo esta tarde en un encuentro con la prensa.

El actor se encuentra en el para promover el drama “Aún es noche en Caracas”, actualmente en cartelera comercial.

Lee también

La cinta, de la que es productor, es un thriller de supervivencia y pérdida ambientado en la capital venezolana durante las protestas de 2017, que dejaron más de cien muertos.

Está basada en la novela “La hija de la española” de Karina Sainz Borgo y cuenta con la actuación protagónica de la colombiana Natalia Reyes.

“Lo que es muy importante para nosotros de alguna manera recordar y a través de la película hacerlo sentir, (es que en Venezuela), no existen derechos, por lo tanto no existe política, no puede existir”, apuntó.

Ramírez recordó que él nunca quiso irse de su país, pero tuvo que hacerlo por sus ideas políticas.

“Tuve la suerte de poder trabajar en los Estados Unidos, de poder trabajar en América Latina, de poder trabajar en Europa sin mudarme del país. Pero no pude regresar a mi país por mi posición política frente al régimen. Y, cuando esto sucede el desarraigo, es una cosa que duele mucho”, destacó.

“Aún es de noche en Caracas” tuvo una función especial ayer en el certamen. Previo a ella se difundió un mensaje de María Corina Machado, opositora a Maduro, quien apenas el viernes fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

“Refleja con una fuerza poética y dolorosa la realidad de millones de venezolanos, el desarraigo, la pérdida, el duelo, pero sobre todo la esperanza que persiste, incluso en medio de la oscuridad”, dijo Machado en el video.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”. Foto: EFE / Tomada de Facebook Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”

“¿Quién es Ángela Aguilar” Marco Antonio Regil desmiente entrevista y señala que no tiene interés en ella. Foto: Tomada de TikTok @marcoantonioregil / AFP

“¿Quién es Ángela Aguilar?”: Marco Antonio Regil desmiente entrevista con Ángela Aguilar; le cancelan la "funa" en redes

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila. Foto: Tomada de Instagram @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

Dua Lipa. Foto: AFP

Dua Lipa irradia belleza con minivestido de lentejuelas y transparencias en Instagram