Morelia.- El venezolano Edgar Ramírez, estrella de las hollywoodenses “Furia de titanes” y “Punto de quiebre”, considera que el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de su país, es represor.

“Porque cuando no hay derechos, no puede existir conversación política. O sea, los conflictos en mi país, en los últimos 20 años, no ha podido dirimirse políticamente, porque lo que existe es un régimen represor que ha invadido, cancelado, secuestrado y violado cada uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo esta tarde en un encuentro con la prensa.

El actor se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Morelia para promover el drama “Aún es noche en Caracas”, actualmente en cartelera comercial.

Lee también "Aún es de noche en Caracas” le habla al mundo desde Venecia

La cinta, de la que es productor, es un thriller de supervivencia y pérdida ambientado en la capital venezolana durante las protestas de 2017, que dejaron más de cien muertos.

Está basada en la novela “La hija de la española” de Karina Sainz Borgo y cuenta con la actuación protagónica de la colombiana Natalia Reyes.

“Lo que es muy importante para nosotros de alguna manera recordar y a través de la película hacerlo sentir, (es que en Venezuela), no existen derechos, por lo tanto no existe política, no puede existir”, apuntó.

Ramírez recordó que él nunca quiso irse de su país, pero tuvo que hacerlo por sus ideas políticas.

“Tuve la suerte de poder trabajar en los Estados Unidos, de poder trabajar en América Latina, de poder trabajar en Europa sin mudarme del país. Pero no pude regresar a mi país por mi posición política frente al régimen. Y, cuando esto sucede el desarraigo, es una cosa que duele mucho”, destacó.

“Aún es de noche en Caracas” tuvo una función especial ayer en el certamen. Previo a ella se difundió un mensaje de María Corina Machado, opositora a Maduro, quien apenas el viernes fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

“Refleja con una fuerza poética y dolorosa la realidad de millones de venezolanos, el desarraigo, la pérdida, el duelo, pero sobre todo la esperanza que persiste, incluso en medio de la oscuridad”, dijo Machado en el video.

Lee también Edgar Ramírez confiesa que interpretar a "Dr. Death" ha sido su trabajo más oscuro