A Edgar Ramírez, el actor venezolano que ya no pudo regresar a su país por sus ideas políticas, el cine y México le han permitido revisitar Venezuela desde el exterior.

Su salida se inscribe en el éxodo de más de ocho millones de venezolanos tras años de crisis política, social y económica, acentuada primero bajo Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro.

Y como el cine permite “volver” sin regresar, Ramírez encontró una forma simbólica de reencontrarse con su país en las calles de la colonia Anzures, en la Ciudad de México, donde fue rodada Aún es de noche en Caracas.

En ese mismo espacio realizó ahora un recorrido con EL UNIVERSAL, para hablar de esta producción mexicana de la compañía Redrum y Stacy Perskie (Bardo y Pedro Páramo), en la que participa como productor y que reunió como extras a venezolanos que hoy radican en México.

Se trata de un thriller, que llega mañana a salas mexicanas, basado en la novela La hija de la española, de Karina Sainz Borgo, protagonizado por la colombiana Natalia Reyes y dirigido por Mariana Rondón y Marité Ugas.

“Pudimos hacer todo aquí y fue una maravilla. La historia es de una mujer en un estado de guerra (Natalia Reyes), en una ciudad que no da nada y te quita todo”, cuenta el actor de Manos de piedra.

“Esta es una historia de supervivencia. En una ciudad donde no hay luz, comida, medicina, donde millones han salido a protestar y el régimen manda a militares para aplastar eso. Entonces un grupo armado invade su casa y debe escapar y debe tomar decisiones en contra de su código moral”.

Antes del quiebre

Edgar estuvo en Venezuela hasta 2017, poco antes de que el gobierno recurriera a fuerzas militares y grupos parapoliciales para sofocar las revueltas sociales, en un momento que, considera, marcó un punto de quiebre.

Él no estuvo en esas manifestaciones porque se encontraba interpretando a Gianni Versace en la serie American crime story.

“No me mudé; simplemente ya no pude regresar. En los sistemas totalitarios te van cercando poco a poco, te van callando, te mandan amenazas solapadas.

“En el caso de los actores, lo primero que hicieron fue crear una ley supuestamente de protección a menores, la Ley Resorte, y con eso se acabaron las novelas”, señala.

Ramírez afirma que su trabajo comenzó a ser cuestionado por un poder político ante el cual, dice, no había margen para la disidencia.

“Hice una telenovela, Cosita rica (2003). No era la típica historia del niño pobre y la niña rica, sino que mostraba todos los estratos sociales y los esfuerzos de la gente. Eso molestó a Hugo Chávez y, a partir de ahí, se creó la ley”, abunda.

La mordaza, explica, operaba de forma indirecta: algún ejecutivo de radio o tv recibía una llamada y entonces pedía a los artistas “bajarle”.

“O simplemente te decían: ‘tú no vas’”, resume.

Ramírez continuó en el extranjero. Participó en Resistencia, junto a Jesse Eisenberg; en Emilia Pérez, y en la serie Dr. Death.

Mientras seguía la promoción de Aún es de noche en Caracas, se enteró de las acciones del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, un hecho que volvió a colocar a Venezuela en el centro de la conversación internacional.

El actor evita referirse a figuras políticas concretas del presente. Dice que lo fundamental es una transición real a la democracia y, antes que nada, la liberación de presos políticos.

“Hay incluso personas de la tercera edad encarceladas por lo que escribieron en Twitter”, subraya.

“Como yo, cientos de personas fueron expulsadas poco a poco del país. ¿Regresar pronto? Si Dios quiere, sí. Habrá que esperar a que este limbo se aclare y comencemos a sentir esperanza”, añade.