Se inician las grabaciones de la serie "Carlota", una historia que reimagina la llegada de la emperatriz Carlota y Maximiliano a México desde una mirada contemporánea, con humor, tensión política y drama de corte.

Dentro del elenco se encuentran Belinda, Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena y Bárbara del Régil. Esta última, interpreta a Enriqueta Villalpando, una aristócrata que no pertenece a la realeza, pero que en la trama posee algo inusual para su tiempo: capacidad de decisión.

“Es una mujer que no era de la realeza, pero sí de alta sociedad y era una mujer con tanto poder que tenía el poder de decidir y en esa época eso no pasaba”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

La historia parte de un momento real: cuando los aristócratas europeos Carlota y Maximiliano aceptan venir a gobernar un país dividido por la guerra y las ideologías. Pero la serie no busca ser un documental, sino una reinterpretación libre basada en “lo que se dice que pasó”, con un tono visual y narrativo cercano a producciones como "Bridgerton" y "The Great", según la misma Bárbara del Regil.

“Hoy en día las mujeres nos paramos en alto y tenemos voz. Empezando porque tenemos una presidenta en México. Y en esa época Carlota fue de las primeras mujeres en decir ‘no’. Fue una mujer muy importante… por eso es tan emocionante ser parte de esta historia, aunque yo no interprete a Carlota”, continua la actriz en entrevista.

Para De Regil, ahí está una de las claves del atractivo de la serie: una mirada contemporánea a figuras femeninas del siglo XIX que, desde distintos lugares, desafiaron estructuras, su papel es la de la villana de la historia.

“Es la villana, es la que hace un poco la vida imposible. Es Scar. Tiene poder, tiene influencia y dice: ‘óyeme, vamos a hacer lo que yo diga’”.

Bárbara insiste en que Carlota no es un retrato documental de la historia, sino una reinterpretación basada en “lo que se dice” que ocurrió.

“Está actualizada porque es una versión hecha desde ahora, no es algo documental. Si nos fuéramos a la historia real, tendríamos que hacer un documental. Yo la veo a la altura de The Great y Bridgerton. Es como un hijo de las dos”.

Carlota es una producción original de Sony Pictures Television para HBO Max, actualmente en rodaje entre España y Latinoamérica. La serie está protagonizada por Belinda como la emperatriz, Jaime Lorente como Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre como Van Der Smissen y Mabel Cadena como Josefa.

El elenco se completa con Bárbara de Regil en el papel de Enriqueta Villalpando y Sebastián Zurita como Leonardo Márquez, además de los actores españoles Álvaro Rico y Clara Alvarado. Aunque aún no tiene fecha oficial de estreno, se prevé que llegue a la plataforma tras concluir el rodaje este año.

