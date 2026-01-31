Belinda está en Madrid trabajando en su nuevo proyecto, una serie de la vida de Carlota de Habsburgo, y para encarnar a este personaje que fue histórico en México, la cantante y también actriz ya cambió el color de su cabello a pesar de que había prometido no hacerlo.

Esa promesa la hizo sin saber que ella sería quien encarnaría a la única emperatriz de México en la serie histórica de Sony Pictures Television; la artista ha compartido que soñaba con este papel desde hace más de dos años y lo considera un reto importante en su carrera actoral.

La serie recreará el periodo del Segundo Imperio Mexicano (1864–1867), cuando Carlota llegó a México junto a su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, apoyados por grupos conservadores y potencias europeas en medio de tensiones políticas con los liberales mexicanos.

Después de su éxito en la puesta en escena "Mentiras" y en el lanzamiento de su disco "Indómita", Belinda se despidió de México para vivir por un tiempo en Europa haciendo "Carlota".

Beli, como la llaman cariñosamente sus fans, ha lucido cabello rubio en la mayor parte del tiempo, aunque también se ha puesto el color verde y rojo como parte de las temáticas de sus más recientes canciones; ahora luce un color oscuro y lo presumió en rede sociales.

Belinda presume su nuevo look; será quien interprete a Carlota de Habsburgo, la única emperatriz de México. Foto: Instagram belindapop

La primera temporada de "Carlota" está planeada para tener 10 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. El rodaje incluye grabaciones en locaciones de México, España y Colombia.

Belinda también compartió parte de una explicación sobre el vino que tomaba Carlota, y con humor y acento vasco, mostró su nuevo color de cabello haciendo un confesión: ¡que hace mucho frió!

