Más Información

33 años de Fundación UNAM: Un compromiso con la educación y el futuro

33 años de Fundación UNAM: Un compromiso con la educación y el futuro

Libro objeta la biografía de Victoriano Huerta

Libro objeta la biografía de Victoriano Huerta

Cómo apreciar la Semana del arte sin morir en el intento

Cómo apreciar la Semana del arte sin morir en el intento

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis no ha sido tan fácil"

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis no ha sido tan fácil"

está en Madrid trabajando en su nuevo proyecto, una serie de la vida de Carlota de Habsburgo, y para encarnar a este personaje que fue histórico en México, la cantante y también actriz ya cambió el color de su cabello a pesar de que había prometido no hacerlo.

Esa promesa la hizo sin saber que ella sería quien encarnaría a la única emperatriz de México en la serie histórica de Sony Pictures Television; la artista ha compartido que soñaba con este papel desde hace más de dos años y lo considera un reto importante en su carrera actoral.

La serie recreará el periodo del Segundo Imperio Mexicano (1864–1867), cuando Carlota llegó a México junto a su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, apoyados por grupos conservadores y potencias europeas en medio de tensiones políticas con los liberales mexicanos.

Lee también:

Después de su éxito en la puesta en escena "Mentiras" y en el lanzamiento de su disco "Indómita", Belinda se despidió de México para vivir por un tiempo en Europa haciendo "Carlota".

Beli, como la llaman cariñosamente sus fans, ha lucido cabello rubio en la mayor parte del tiempo, aunque también se ha puesto el color verde y rojo como parte de las temáticas de sus más recientes canciones; ahora luce un color oscuro y lo presumió en rede sociales.

Belinda presume su nuevo look; será quien interprete a Carlota de Habsburgo, la única emperatriz de México. Foto: Instagram belindapop
Belinda presume su nuevo look; será quien interprete a Carlota de Habsburgo, la única emperatriz de México. Foto: Instagram belindapop

La primera temporada de "Carlota" está planeada para tener 10 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. El rodaje incluye grabaciones en locaciones de México, España y Colombia.

Lee también:

Belinda también compartió parte de una explicación sobre el vino que tomaba Carlota, y con humor y acento vasco, mostró su nuevo color de cabello haciendo un confesión: ¡que hace mucho frió!

Belinda cambia el color de su cabello, encarnará a la emperatriz Carlota de Habsburgo; soñaba con este papel desde hace más de dos años y lo considera un reto importante en su carrera actoral.
Belinda cambia el color de su cabello, encarnará a la emperatriz Carlota de Habsburgo; soñaba con este papel desde hace más de dos años y lo considera un reto importante en su carrera actoral.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez. Foto: Pedro Torres /IG /Lucía Mendez /IG

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum presume lencería al atardecer y deslumbra con abrigo blanco abierto

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista

[Publicidad]