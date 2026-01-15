Más Información

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Indigna curso para “hacer fotos en conciertos y no morir en el intento” del Museo Archivo de la Fotografía

Indigna curso para “hacer fotos en conciertos y no morir en el intento” del Museo Archivo de la Fotografía

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

hace realidad una vez más su ya conocida frase "Ganando como siempre", pues ahora la cantante se prepara para su nuevo proyecto en el que tendrá que dejar México por un tiempo e irse a vivir a España, pues encarnará a la emperatriz Carlota.

Belinda interpretará a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México durante el Segundo Imperio junto a Maximiliano. La serie, titulada "Carlota", es una producción internacional de Sony Pictures Television con 10 episodios.

Se sabe que el rodaje inició en enero de 2026 y se filmará en México, España y Colombia durante 6 a 8 meses; el actor Jaime Lorente dará vida al emperador Maximiliano de Habsburgo, esposo de Carlota.

Lee también:

​La mexicana Mabel Cadena interpretará a Josefa, mientras que Miguel Ángel Silvestre será Alfred Van Der Smissen, la dirección está a cargo de Alejandro Bazzano ("La casa de papel") y Ana Lorena Pérez Ríos ("Como agua para chocolate").

La Emperatriz Carlota fue Carlota de Bélgica (María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina), archiduquesa de Austria y princesa belga que se convirtió en la emperatriz consorte de México junto a su esposo, el emperador Maximiliano I, durante el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867).(FOTO: Especial)
La Emperatriz Carlota fue Carlota de Bélgica (María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina), archiduquesa de Austria y princesa belga que se convirtió en la emperatriz consorte de México junto a su esposo, el emperador Maximiliano I, durante el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867).(FOTO: Especial)

​Después de triunfar en el musical "Mentiras", Belinda emprende un viaje a España y con melancolía se despidió de México con una historia de Instagram desde un avión, en la imagen aparece su bolso Chanel junto a la ventanilla iluminada en tonos púrpura.

Lee también:

"Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mi. La última emperatriz de México", se lee.

Belinda se despide de México con esta publicación en redes, se alista para nuevo proyecto.
Belinda se despide de México con esta publicación en redes, se alista para nuevo proyecto.

La cantante y actriz se prepara intensamente desde 2024 con clases de postura para corregir su forma de caminar y encajar en el rol de época, el proyecto explora la vida de Carlota desde su llegada a México, sus conflictos políticos, su regencia y su trágico final tras la ejecución de Maximiliano.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Lo que se ve no se juzga”: Andrea Legarreta estrena romance y fans hunden a Erik Rubín. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel / @andrealegarreta / @erikrubinoficial

“Lo que se ve no se juzga”: Andrea Legarreta estrena romance y fans hunden a Erik Rubín

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”. Foto: AP

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”

BTS y México: la historia que explica por qué el país es clave para su regreso en 2026. Foto: AP

BTS y México: la historia que explica por qué el país es clave para su regreso en 2026

Paris Jackson destila glamour con un ‘little black dress’ en Los Ángeles tras hablas de sus adicciones. Foto: AFP

Paris Jackson destila glamour con un ‘little black dress’ en Los Ángeles tras hablar de sus adicciones

Demi Moore. AFP

Demi Moore luce vestido brillante semitransparente y deslumbra a sus 63 años

[Publicidad]