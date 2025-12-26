Más Información

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

Pei, el arquitecto que se salió con la suya

Vargas Llosa calificaba y anotaba sus miles de libros

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El 2026 arrancará para tal y como fue este año que está por terminar: con agenda llena y con más propuestas, lo que le generó ver poco a su familia y a sus gatos.

Y eso porque, desde los primeros días del año que está por comenzar, se irá a Madrid por todo un semestre para grabar , en la que interpretará a la emperatriz que llegó con Maximiliano de Habsburgo en la segunda mitad del siglo 19, apoyados por los conservadores en medio de un México convulso.

“Estoy estudiando, preparando al personaje y, claro, extrañaré mis tacos, mis cosas, todo, pero es un gran proyecto”, dice la cantante y actriz a EL UNIVERSAL.

Belinda en pasarela y en Mentiras el musical. Fotos: Belinda

Carlota es una producción de Sony Pictures Television y tendrá en su elenco principal a Jaime Lorente (La casa de papel), quien interpretará a Maximiliano de Habsburgo; Miguel Ángel Silvestre (Los enviados), en el papel del general Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena (Black Panther) como Josefa, la indígena que accedió a la corte.

“Ahora estoy con todo estudiando, es un proyecto que lleva mucho tiempo esperado y se pudo hacer por fin”, abunda.

Todo terreno

Así que seguirá el camino del 2025, en el que, si bien estuvo en pasarelas de Cannes, Londres y Milán; también estrenó la serie Mentiras y participó en el musical alusivo, además de lanzar Indómita, su nuevo disco, el costo fue no tener espacio para lo y los que ama.

“Si he estado tres días seguidos en casa ha sido mucho, han habido conciertos, promoción, teatro, muchos viajes. Sí me gustaría un descanso, tomarme un tiempo para mi y mi rodilla (lesionada), pero por ahora no será”, dice Beli.

Pero lo bueno del año, recalca, es que fue un año de aprendizaje y detransformación para ser una mujer más madura.

Entendió que si bien el 2025 ha sido pródigo en éxitos, estos no se dieron de la noche a la mañana. Mentiras, en la que interpreta a la aparentemente fresa y costumbrista “Daniela”, la grabó a inicios del año pasado; mientras que las canciones de Indómita le significaron meses de escritura.

“Hubo sacrificio, esfuerzo, muchas horas invertidas en ensayos, composiciones, grabaciones, no fue algo gratis. Para mí ese fue el aprendizaje, que sin sacrificio no hay lo que se quiere. No hay más que eso”, destaca.

Justo el disco y la serie la muestran como una mujer, a sus 36 años, independiente y empoderada. Algo que, dice, lo siente.

Apenas en la segunda mitad de este mes se estrenó el videoclip del sencillo “Heterocromía”, en cuya letra se califica a un antiguo amor de basurero, alzadito y con la mente vacía, al tiempo que ella se dice que mejoró en todo tras su partida.

“El disco es sobre una mujer independiente, guerrera, vulnerable al mismo tiempo, pero que no se deja vencer. Y el personaje de Daniela es alguien complejo, primero se piensa de ella que quiere familia, pero al final te das cuenta que no. Y poder expresar todo eso es buenísimo”, considera.

“Cada quien (mujer) debe ser libre, sentirse libre, no se tiene que ser lo que los demás dicen o quieren, o cumplir con el requisito de estereotipo femenino, creo que ya hemos vencido eso, decir lo que queremos decidir nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, apenas se empieza esto, pero estamos en el camino”, resalta.

Antes de partir a Madrid, Belinda pasó la Navidad con su familia, lo mismo que hará en Año Nuevo

“No hay otro plan más que estar con ellos, gozar a mi familia que me hace falta y es mi paz”, subraya la cantante, modelo y actriz.

