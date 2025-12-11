Más Información

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

El Nobel 2025 celebra el poder de la ciencia y la literatura en tiempos de crisis mundial

El Instituto Cervantes recibe el legado feminista e indigenista de la mexicana Rosario Castellanos

El nuevo videoclip de , “Heterocromía”, que estrena esta tarde, fue filmado en una casa embrujada por lo que el equipo de producción experimentó cosas raras como cuadros que se movían solos.

La cantante revela a EL UNIVERSAL que las jornadas de rodaje fueron extrañas, pero aún así no sintió miedo porque jamás se quedó sola.

“Es una residencia que encontramos, de la cual guardamos el secreto dónde está, pero estaba embrujada, algo pasó seguramente antes ahí. Los cuadros se movían y se caían las cosas, había otras muy raras, tenía una magia especial”, relata Belinda.

"Heterocromía" es uno de los 17 temas que conforma "Indómita", el nuevo disco de la cantante. Foto: Cortesía.
“Nunca me quedé sola, sino, creo hubiera corrido (risas), pero bueno, me gusta Tim Burton (cineasta) y todo el cine oscuro, así que también estaba feliz”, añade.

“Heterocromía” es una de las canciones de “Indómita”, el disco estrenado en junio pasado, pero hasta ahora saldrá el videoclip.

El mismo es dirigido por Flakka Directors, la pareja de cineastas con las que ya ha trabajado anteriormente.

La producción muestra una gran fiesta en una residencia y Belinda siendo alguien fuerte en medio de todos.

“Es una sátira a la alta sociedad, es un video que ya tenía ganas de hacer, es una canción que conecta mucho y poder hacer ahora esto para los fans, para el público, es fantástico”, apunta.

“Indómita”, el disco del que sale este sencillo, está conformado por 17 canciones entre ellas “Cactus”, “La mala” y “300 noches”, esta última con Natanael Cano.

