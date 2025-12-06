El 20 de noviembre, un evento privado reunió a Belinda y la trapera argentina Cazzu, quienes comparten un pasado amoroso con el intérprete de música regional mexicana, Christian Nodal.

El encuentro generó especulaciones sobre una posible colaboración musical entre las dos artistas. Sin embargo, la llamada "Nena Trampa" aclaró que, por el momento, no hay planes en ese sentido.

Belinda y Cazzu, reunidas en el "GQ Men of the Year". Fotos: Instagram

¿Qué dijo Cazzu sobre Belinda?

Durante una reciente entrevista para Los40Colombia, en la que Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, estuvo presente para promocionar su gira Latinaje, fue cuestionada sobre su relación con la famosa mexicana en términos musicales.

La Cazzu explicó que, debido a la atención mediática centrada en sus vidas personales, se hace difícil pensar en una colaboración profesional.

Para Cazzu, el hecho de que la audiencia se enfoque en el romance que ambas mantuvieron con el actual esposo de Ángela Aguilar minimiza tanto su trabajo como el de Belinda. "No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier** que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón", expresó la trapera.

Las cantantes coincidieron en la gala de una revista. Foto: Instagram.

Además, Cazzu agregó que si el contexto mediático fuera diferente, sí estaría abierta a trabajar con Belinda, destacando que, como artistas, tienen más en común en el aspecto musical que en lo personal.

La trapera no dejó pasar que, en este momento, cualquier trabajo conjunto solo alimentaría el escándalo y la curiosidad del público, lo cual no sería positivo.

Cazzu elogia a Belinda

A pesar de la decisión de no colaborar por ahora, Julieta también aprovechó para elogiar a Belinda, destacando su talento y su habilidad para seguir creciendo en su carrera a pesar de los cambios en la industria. "Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable", comentó Cazzu.

Por su parte, dejó en claro que no conoce del todo a la intérprete de "Ángel".

