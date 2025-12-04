Más Información

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

La relación entre y su expareja Cazzu podría estar más mal de lo que ambos han dicho públicamente, el mexicano y la argentina, quienes tiene una hija en común de dos años de edad llamada Inti, estarían en medio de un proceso legal después de que el cantante de regional mexicano demandara a la trapera, así lo asegura la periodista Pati Chapoy.

La conductora de "Ventaneando" afirmó en su programa que el cantante procedió legalmente contra Cazzu, en la demanda en la demanda realizada en Jalisco, Nodal asegura haber aportado más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses para la manutención de Inti.

Lee también:

En la demanda se destaca que dichos pagos se entregaron por conducto de terceros y que por instrucción expresa de Cazzu todo fue en efectivo pues ella solo accedía a recibirlo así en su natal Argentina.

En la demanda, Nodal hace hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar.

"12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo", expresó Chapoy.

Lee también:

La periodista aseguró que la expareja llegó a una acuerdo o Cazzu decidió que ese dinero fuera para "el alimento de su hija".

Cazzu sostiene en sus brazos a Inti, la hija que tuvo con el cantante Christian Nodal.
Cazzu sostiene en sus brazos a Inti, la hija que tuvo con el cantante Christian Nodal.

Pati Chapoy, quien en anteriores ocasiones ha criticado el proceder de Cazzu, cuestionó:

"La niña tiene dos años, ¿cuánto puede consumir?".

Christian Nodal y Cazzu tuvieron una relación de casi dos años, su separación se dio en medio de la polémica porque su hija estaba recién nacida y el cantante hizo público su romance con Ángela poco después de anunciar el truene con la argentina.

Cazzu asegura que se enteró de la relación entre Christian y Ángela, de la misma forma que se enteró todo el mundo: a través de redes, mientras que el cantante afirma que se sí se lo dijo por mensaje.

Las críticas y los señalamientos persiguen tanto a Nodal como a la hija de Pepe Aguilar, a pesar de que su matrimonio ya cumplió más de un año.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]