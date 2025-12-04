La relación entre Christisn Nodal y su expareja Cazzu podría estar más mal de lo que ambos han dicho públicamente, el mexicano y la argentina, quienes tiene una hija en común de dos años de edad llamada Inti, estarían en medio de un proceso legal después de que el cantante de regional mexicano demandara a la trapera, así lo asegura la periodista Pati Chapoy.

La conductora de "Ventaneando" afirmó en su programa que el cantante procedió legalmente contra Cazzu, en la demanda en la demanda realizada en Jalisco, Nodal asegura haber aportado más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses para la manutención de Inti.

En la demanda se destaca que dichos pagos se entregaron por conducto de terceros y que por instrucción expresa de Cazzu todo fue en efectivo pues ella solo accedía a recibirlo así en su natal Argentina.

En la demanda, Nodal hace hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar.

"12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo", expresó Chapoy.

La periodista aseguró que la expareja llegó a una acuerdo o Cazzu decidió que ese dinero fuera para "el alimento de su hija".

Cazzu sostiene en sus brazos a Inti, la hija que tuvo con el cantante Christian Nodal.

Pati Chapoy, quien en anteriores ocasiones ha criticado el proceder de Cazzu, cuestionó:

"La niña tiene dos años, ¿cuánto puede consumir?".

Christian Nodal y Cazzu tuvieron una relación de casi dos años, su separación se dio en medio de la polémica porque su hija estaba recién nacida y el cantante hizo público su romance con Ángela poco después de anunciar el truene con la argentina.

Cazzu asegura que se enteró de la relación entre Christian y Ángela, de la misma forma que se enteró todo el mundo: a través de redes, mientras que el cantante afirma que se sí se lo dijo por mensaje.

Las críticas y los señalamientos persiguen tanto a Nodal como a la hija de Pepe Aguilar, a pesar de que su matrimonio ya cumplió más de un año.

