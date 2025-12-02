Cazzu sigue triunfando en su gira "Latinaje", la cantante argentina, que ya ofreció en México con varios shows sold out, se conmovió hasta las lágrimas al cantar el tema "Inti", dedicado a su hija,Inti", dedicado a su hija, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal.

La pequeña de dos años que responde al nombre de Inti, estaba presente en el show que Cazzu ofreció en Perú, y aunque el tema ya lo ha interpretado en varias ocasiones durante su gira, fue la primera vez que lo hizo en presencia de la menor.

"Les voy a contar un secreto muy especial, hoy traté de convencerla de que me viera por primera vez en el escenario y me está mirando", dijo entre lágrimas la trapera argentina.

Entonces, el nombre de "Inti, Inti, Inti", fue coreado por los presentes, algo que emocionó mucho a Cazzu, con comenzó a cantar la tierna canción.

El nombre "Inti" significa "Sol" en quechua, inspirado en la deidad inca, elegido por Cazzu y Nodal durante un viaje especial que hicieron juntos; la Joaqui, mejor amiga de Cazzu, reveló que la melodía nació de un audio espontáneo entre ellas, capturando un momento maternal muy tierno.

La letra del tema destaca amor incondicional con frases como: "Yo que nunca te soñé, yo sinceramente no me vi como lo que hoy en día soy, yo soy tu mami para siempre".

Tras la separación entre Nodal y Cazzu, la cantante ha dicho ante los medios que su ex Christian e Inti, su hija, han convivido muy poco.

