Más Información

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

sigue triunfando en su gira "Latinaje", la cantante argentina, que ya ofreció en México con varios shows sold out, se conmovió hasta las lágrimas al cantar dedicado a su hija,Inti", dedicado a su hija, fruto de su relación con el cantante mexicano .

La pequeña de dos años que responde al nombre de Inti, estaba presente en el show que Cazzu ofreció en Perú, y aunque el tema ya lo ha interpretado en varias ocasiones durante su gira, fue la primera vez que lo hizo en presencia de la menor.

"Les voy a contar un secreto muy especial, hoy traté de convencerla de que me viera por primera vez en el escenario y me está mirando", dijo entre lágrimas la trapera argentina.

Entonces, el nombre de "Inti, Inti, Inti", fue coreado por los presentes, algo que emocionó mucho a Cazzu, con comenzó a cantar la tierna canción.

Lee también:

@sofbp03 INTI ☀️ - CAZZU / PERU2025 #cazzu #latinaje #cazzulima #latinajecazzu #lima ♬ sonido original - sofbp03

El nombre "Inti" significa "Sol" en quechua, inspirado en la deidad inca, elegido por Cazzu y Nodal durante un viaje especial que hicieron juntos;, reveló que la melodía nació de un audio espontáneo entre ellas, capturando un momento maternal muy tierno.

La letra del tema destaca amor incondicional con frases como: "Yo que nunca te soñé, yo sinceramente no me vi como lo que hoy en día soy, yo soy tu mami para siempre".

Tras la separación entre Nodal y Cazzu, la cantante ha dicho ante los medios que su ex Christian e Inti, su hija, han convivido muy poco.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]