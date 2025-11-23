Cazzu no pierde los buenos modales hasta con las preguntas incómodas, como sucedió al ser cuestionada por su encuentro con Belinda. Sin embargo, mostró tristeza de darse cuenta que, el hecho de que hayan sido pareja de la misma persona (Christian Nodal), sea lo que cause tanto interés, sobre todo cuando tiene alcances malsanos.

La argentina hizo un viaje exprés a México, a propósito de que fue reconocida con el título de "Men of the year", otorgado por la revista "GQ", galardón que le fue entregado el pasado jueves 20 de noviembre.

La presencia de Cazzu en el evento, que tuvo lugar en el Antiguo Hotel Reforma, causó gran expectativa pues, así como ella, Belinda también sería premiada con la misma insignia, lo que implicaría que, por primera vez, las cantantes se encontraría en un mismo recinto.

Cazzu y Belinda posaron juntas frente a las cámaras y, aunque el instante fue casi efímero, las cantantes se dieron un tiempo para intercambiar algunas palabras y mostrar la simpatía que se inspiran una a la otra.

Por ello, cuando miembros de la prensa captaron la presencia de la cantante en el aeropuerto, cuando estaba lista para volver a su natal Argentina, no perdieron la oportunidad de preguntarle si era verdad que, a raíz de su encuentro, lanzaría un dueto con Belinda, el cual dedicarían al ex que comparten en común, Christian Nodal.

La cantante de "Con otra" fue directa al descartar cualquier posibilidad que compongan una canción para el padre de su hija.

"Es una pelotudez, perdón", respondió.

Tras descartar "tiradera" a Nodal también negó que, alguna de las dos, mostrara interés en reunirse para hablar de una colaboración musical futura, pues el tiempo que compartieron fue muy breve.

"No hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, estábamos en un evento, más de lo que vieron no pasó", detalló.

Además, resolvió la duda acerca de qué fue lo que conversaron; Cazzu confió que le hizo saber a su colega la gran admiración que siente por ella pues, su música fue una de sus grandes inspiraciones, cuando era más joven y soñaba con convertise en cantante.

"Yo le dije que mi vida, como la de muchas personas de mi edad, está muy marcada por su música y, bueno, mucho respeto, en algún momento ya lo había dicho", expresó.

Frente a la insistencia de los medios, Cazzu dijo comprender que su encuentro con Belinda pueda causar interés, aunque lamentó que sea por la razón equivocada, pues sabe que sigue siendo asociada a la cantante de "Ángel" porque ambas fueron pareja de Nodal, pese a que la historia que compartieron con él -en el caso de las dos- ya haya quedado en el pasado, desde hace tiempo.

"Entiendo que es divertido para la gente, me da un poco de tristeza que esté rodeando por el morbo, ella y yo tenemos muchas cosas más en común que un hombre, la verdad, me molesta un poco, siento que las dos hacemos música, tenemos carreras, tenemos cosas mucho más importantes en común que haber compartido un novio", resaltó.

Al llegar a Buenos Aires, la cantante ya no hizo ninguna publicación alusiva al momento que compartió con "Beli". En cambio, compartió una fotografía junto a Inti pues, al poco tiempo de llegar a casa, tomó a su pequeña y la llevó afuera para dar un paseo.

Después de su visita a México, en noviembre 2025, Cazzu está de vuelta en Buenso Aires; ya se reunió con la pequeña Inti. Foto: Instagram, vía @cazzu

