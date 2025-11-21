La revista GQ México celebró una edición más de sus premios Men of the Year (Hombres del Año), donde distingue a personalidades cuya trayectoria, impacto y excelencia han dejado huella en ámbitos como el cine, el arte, el deporte, la cultura, la música, la ciencia y más, tanto a nivel nacional como internacional.

Este año, figuras como Maluma, Belinda, Cazzu, Diego Luna, Alberto Guerra y Robinson Canó fueron algunos de los galardonados.

Antes de la ceremonia, las celebridades desfilaron por la tradicional alfombra roja instalada en el Antiguo Hotel Reforma, en el centro de la Ciudad de México.

La elección de los premiados corre a cargo del Head of Editorial Content y del equipo editorial de GQ, quienes evalúan la aportación y relevancia de cada personalidad, tomando en cuenta la calidad de su trabajo y el impacto de su mensaje hacia la sociedad.

Lee también: Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil vuelven a coincidir tras la coronación: así se dio su interacción

El dress code de la noche

El dress code de esta edición estuvo inspirado en la sastrería con acentos en color rojo, un tono elegido para representar pasión, entrega e identidad. Las y los invitados interpretaron esta indicación en múltiples estilos y matices.

Una lluvia de luminarias posó frente a los flashes de la prensa. Entre ellas, Zuria Vega, Regina Blandón, Marimar Vega, Cassandra Sánchez Navarro, Andrés Baida, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, Saúl “Canelo” Álvarez, Michael Ronda, Eduin Caz, Santa Fe Klan, Lele Pons, Mía Rubín, Galilea Montijo, Arcángel y Alana Flores, entre muchos otros.

El primero de los premiados en hacer su aparición fue el actor Alberto Guerra, quien saludó cordialmente, aunque no se detuvo para entrevistas.

Después llegó el beisbolista Robinson Canó, segunda base de los Diablos Rojos del México, quien se mostró sonriente y agradecido por el reconocimiento.

Lee también: Hermano de Fátima Bosch da de qué hablar por su reacción ante la victoria de su hermana en Miss Universo

Una de las más esperadas fue Cazzu, la llamada “Jefa del trap”, quien deslumbró con su presencia. Aunque tampoco se detuvo con toda la prensa, expresó sentirse honrada y feliz de recibir este premio en México.

Por su parte, Maluma hizo una aparición breve: posó para la foto protocolaria, pero rápidamente avanzó sin recorrer toda la alfombra al sentirse abrumado por la multitud.

Las cantantes coincidieron en la gala de una revista. Foto: Instagram.

Quien sí recorrió toda la alfombra fue Belinda, luciendo un vestido rojo brillante en línea con el código de vestimenta. La cantante no se acercó a los medios, previendo que sería cuestionada sobre la querella con Lupillo Rivera. Este año marcó su regreso musical con “Indómita”, un álbum que rompió más de una década sin publicar disco y que inauguró una nueva etapa de independencia artística.

Lee también: Maite Perroni responde a las críticas por su peso: "y eso que no me vieron cuando pesaba 94 kilos"

También brilló en teatro con su participación en “Mentiras: All Stars” y en la adaptación de la obra para plataformas digitales, donde interpretó a Daniela Levy de Mijares.

Diego Luna, el hombre del año

Pese a que Diego Luna no desfiló por la alfombra roja, estuvo presente para recibir su reconocimiento como Hombre del Año, tras un periodo especialmente fructífero: su nominación al Globo de Oro por “La Máquina”, el estreno de la segunda temporada de “Andor”, la ovación en Venecia a “En el camino”, cinta dirigida por David Pablos que Luna produjo, y su esperado regreso a la dirección cinematográfica.