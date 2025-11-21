Más Información

Aunque días antes de la final protagonizaron un momento tenso, la actual Miss Universe, , y el empresario y director de, volvieron a coincidir durante la fiesta de coronación en Tailandia.

Y si bien, no está claro si la polémica quedó atrás, su interacción generó curiosidad entre los asistentes y los seguidores del certamen.

La noche del 21 de noviembre (hora local) se llevó a cabo la Coronation Party de Miss Universe 2025 en el Grand Richmond Convention Hotel de Bangkok, evento al que también asistió Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario de Miss Universe Organization. Ahí se entregaron diversos reconocimientos, incluidos los títulos de Continental Queens:

  • África y Oceanía: Miss Costa de Marfil (Olivia Yacé)
  • Américas: Miss Venezuela (Stephany Abasali)
  • Asia: Miss China (Zhao Na)
  • Europa: Miss Malta (Julia Cluett)

Así fue la interacción entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

En redes sociales circulan videos del momento en que Fátima llega al salón escoltada por dos personas, una mujer y un hombre, y rodeada de cámaras.

Con una gran sonrisa, luciendo un vestido largo verde brillante, ondas suaves en el cabello, la corona dorada y su banda de Miss Universe, la mexicana avanzó saludando a los invitados.

Al acercarse a Nawat, le tendió la mano, lo tomó del hombro y le dio un beso en la mejilla, mientras él también respondió de forma relajada. Después saludó a Veena Praveenar, representante local y segundo lugar del certamen.

El encuentro ocurrió frente a Rocha Cantú, y posteriormente todos se sentaron juntos.

Otros clips muestran el temple de Fátima, quien a inicios de noviembre denunció violencia verbal por parte de Nawat durante los eventos preliminares.

En otro momento de la noche, Fátima tomó la mano de Nawat para invitarlo a subir juntos al escenario, entre los gritos del público. Ambos sonrieron y compartieron breves intercambios de palabras.

La noche de la coronación

También tuvieron un intercambio cordial ante los medios: Nawat se acercó como si se presentara por primera vez con Fátima, se dieron la mano y, tras algunas fotos, Fátima hizo el gesto del corazón con los dedos al estilo coreano; él repitió el gesto antes de aplaudirle.

@real_missosology

All is well: Nawat Itsaragrisil & newly-crowned Miss Universe Fátima Bosch from Mexico

♬ original sound - Missosology

La reacción de Nawat tras saber el nombre de la ganadora

Aunque frente a cámaras se mostró amable, llamó la atención que su actitud no coincidiera con algunas publicaciones en redes sociales:

“Diez mil millones de palabras que no se pueden decir”, escribió en una historia.

El mensaje fue interpretado como una indirecta tanto para Fátima como para la MUO y los directivos mexicanos.

Respecto al resultado, según declaró a medios internacionales:

"Oh, no puedo decir nada sobre el resultado, pero siempre lo respeto. Si los jueces y la organización ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo. Pero, por cierto, depende de lo que piensen los fans del concurso de belleza. Estoy esperando ver los comentarios desde sus casas".

La selección de Fátima Bosch divide opiniones

Antes de la final, Fátima ganó simpatías al denunciar públicamente el maltrato verbal que recibió de Nawat. En un encuentro con prensa, luego de lo sucedido, reiteró su respeto por Tailandia, pero dejó claro que no permitiría faltas de respeto.

Videos previos muestran a Nawat reprendiéndola frente a otras concursantes por no promocionar un concurso de popularidad no autorizado por la MUO. Fátima aseguró que él la llamó “tonta” y que el conflicto surgió por desacuerdos internos.

Tras la coronación, la mexicana ha recibido tanto apoyo como críticas, especialmente de quienes consideran que la representante de Costa de Marfil merecía un lugar más alto.

Tras el triunfo de Fátima Bosch, resurgió la teoría del color rojo. Foto: AP
Tras el triunfo de Fátima Bosch, resurgió la teoría del color rojo. Foto: AP

Mientras tanto, el empresario Omar Harfouch, quien sería uno de los jueces del certamen y decidió dejar el cargo, causó controversia al asegurar en redes que "Bosch" era una falsa ganadora debido a que Rocha y el padre de la modelo tenían una estrecha relación de negocios.

