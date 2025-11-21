La mexicana Fátima Bosch ganó la edición 74 del certamen Miss Universo 2025 que se celebró en Tailandia.

La mexicana Fátima Bosch se convirtió este jueves en la ganadora de Miss Universo 2025 imponiéndose en la final a la representante del país sede, Miss Tailandia, y a Miss Venezuela en el Impact Challenger Hall en Bangkok, Tailandia. Foto: EFE

Fátima Bosch reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 por Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024, de Dinamarca, durante la 74 edición de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall. Foto: EFE

Bosch en traje de baño durante la 74 edición de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall, el 21 de noviembre de 2025. Foto: EFE

Fátima Bosch estudió la carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, además de haber estudiado en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute de Lyndon, en Estados Unidos. Foto: EFE

La mexicana lució un traje de baño rojo durante la competencia preliminar de la 74 edición de Miss Universo 2025, el 19 de noviembre de 2025. Foto: EFE

La mexicana Fátima Bosch compite en el certamen de traje típico de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 19 de noviembre de 2025. Foto: EFE

