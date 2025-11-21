Más Información

Desean que obras de Frida se queden en el Dolores Olmedo

Desean que obras de Frida se queden en el Dolores Olmedo

Abren casa con algo de Frida y más de los Kahlo

Abren casa con algo de Frida y más de los Kahlo

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Ayer la mexicana se convirtió en la cuarta mexicana en ganar la corona de , pero su camino no ha sido sencillo, ya que llegó a tener polémicas dentro de su trayectoria antes de obtener el galardón.

Uno de los casos más sonados fue cuando la mexicana denunció discriminación por parte de los organizadores, en especial del director general de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

El tema llegó a escalar, porque Nawat acusó a la mexicana de no seguir supuestamente las indicaciones y esto generó que la tabasqueña abandonara el lugar y reclamara faltas de respeto.

Lee también:

¿Qué pasó en el caso Nawat Itsaragrisil?

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que se puede ver como Nawat Itsaragrisil insultó a la modelo mexicana por no compartir publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Mientras escuchaban al director, este le recriminó a la tabasqueña: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

Después, la mexicana decidió salir del lugar, sin embargo, Fátima Bosch arremetió contra Nawat por la manera en la que la trató, pues, aseguró, le llamó “tonta” y le faltó al respeto por problemas internos entre la organización.

Lee también:

Itsaragrisil amenazó a las otras modelos que ya se iban, y les dijo que aquellas que quisieran seguir en el certamen debían volver a su lugar.

Después de la disputa, el certamen respondió ante lo ocurrido condenando las acciones de Itsaragrisil y enviando una delegación especial para recuperar el orden del certamen.

Lee también:

¿La Miss Universo 2025 fue americanista?

La relación de Bosch con el fútbol mexicano se dio al mantener una relación con Kevin Álvarez en los años 2022 y 2023, en donde se le vio a la mexicana con el jugador del América.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Miss Universo: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó? Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Miss Universo 2025: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó?

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]