Ayer la mexicana Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar la corona de Miss Universo 2025, pero su camino no ha sido sencillo, ya que llegó a tener polémicas dentro de su trayectoria antes de obtener el galardón.

Uno de los casos más sonados fue cuando la mexicana denunció discriminación por parte de los organizadores, en especial del director general de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

El tema llegó a escalar, porque Nawat acusó a la mexicana de no seguir supuestamente las indicaciones y esto generó que la tabasqueña abandonara el lugar y reclamara faltas de respeto.

¿Qué pasó en el caso Nawat Itsaragrisil?

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que se puede ver como Nawat Itsaragrisil insultó a la modelo mexicana por no compartir publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Mientras escuchaban al director, este le recriminó a la tabasqueña: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

Después, la mexicana decidió salir del lugar, sin embargo, Fátima Bosch arremetió contra Nawat por la manera en la que la trató, pues, aseguró, le llamó “tonta” y le faltó al respeto por problemas internos entre la organización.

Itsaragrisil amenazó a las otras modelos que ya se iban, y les dijo que aquellas que quisieran seguir en el certamen debían volver a su lugar.

Después de la disputa, el certamen respondió ante lo ocurrido condenando las acciones de Itsaragrisil y enviando una delegación especial para recuperar el orden del certamen.

¿La Miss Universo 2025 fue americanista?

La relación de Bosch con el fútbol mexicano se dio al mantener una relación con Kevin Álvarez en los años 2022 y 2023, en donde se le vio a la mexicana con el jugador del América.