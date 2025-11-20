Con el triunfo de Fátima Bosch, México celebra una nueva reina que destacó a lo largo de todo el concurso por su seguridad, su impecable desempeño escénico y un mensaje centrado en la identidad, la empatía y el liderazgo femenino.

Una tabasqueña que llevó a México al centro del escenario mundial

Desde su llegada al país sede, Fátima se posicionó rápidamente entre las favoritas internacionales. Su carisma, su preparación integral y su conexión genuina con el público hicieron que su camino rumbo a la corona fuera sólido desde las preliminares.

Así lució Fátima Bosch durante la final

Para la ronda de swimsuit, Fátima llevó un bikini de una pieza en color blanco, de líneas limpias y minimalistas, que resaltó su figura atlética. Lo acompañó con el cabello suelto, un look fresco y natural que contrastó con la energía del escenario.

Fátima Bosch luce un traje de baño blanco de una pieza durante el certamen. Foto: Instagram @missuniverse

En la etapa evening gown, la mexicana deslumbró con un vestido rojo de manga larga, bordado con detalles dorados brillantes que creaban un efecto luminoso en movimiento. La pieza incluía una capa transparente del mismo tono rojo, que añadió dramatismo y fluidez a cada paso mientras avanzaba por la pasarela.

Miss Mexico, Fátima Bosch, avanza hasta el top 5 de Miss Universo: Foto AFP

La respuesta final de Fátima Bosch que la llevó a ganar Miss Universo 2025

Durante la ronda decisiva de preguntas, Fátima recibió el cuestionamiento: “Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio para las mujeres en el mundo?”

Con serenidad y determinación, la mexicana respondió:

“Como mujer y como Miss Universo quiero alzar la voz, porque hoy en día estamos aquí para crear el cambio y mantenernos fuertes y concisas. Somos mujeres que debemos pararnos; las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia.”

Su mensaje, centrado en la valentía, la sororidad y el impulso al cambio, resonó con el jurado y el público, convirtiéndose en una declaración poderosa que selló su camino hacia la corona.

México celebra un nuevo triunfo

La coronación de Fátima Bosch marca un capítulo significativo para el país, que siguió la competencia con entusiasmo desde semanas atrás. Con solo 25 años, inicia un reinado que promete estar enfocado en causas sociales, educación y empoderamiento femenino.

México tiene una nueva Miss Universo. Y el mundo una nueva reina.

